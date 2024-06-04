YouTube, Shorts’a Yapay Zeka Destekli Bir Özellik Daha Getirecek!

YouTube, içerik oluşturucularına yenilikçi araçlar sunmaya devam ediyor. Şirket, son olarak YouTube Shorts için yapay zeka destekli yeşil ekran arka planları test etmeye başladı. Bu yeni özellik, kullanıcıların videolarına benzersiz arka planlar eklemelerine olanak tanıyor ve yaratıcılığı yeni bir boyuta taşıyor.

YouTube, Shorts İçin Yapay Zeka Destekli Arka Planları Test Ediyor

Google, yapay zeka teknolojisini ürünlerine entegre etme konusunda sürekli olarak yeni yollar arıyor. Bu bağlamda, YouTube Shorts için geliştirilen Dream Screen adı verilen özellik, yapay zekanın gücünden yararlanarak kullanıcıların metin komutlarıyla arka plan görüntüleri ve videoları oluşturmasını sağlıyor. Kullanıcılar, istedikleri konsepti yazarak hayal ettikleri arka planları oluşturabiliyorlar.

Dream Screen, şu an sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediliyor ve YouTube, bu özelliğin yıl sonuna kadar daha fazla içerik oluşturucuya sunulmasını planlıyor. Özellik, YouTube Shorts yaratıcı menüsünde Yeşil Ekran seçeneği altında bulunabiliyor. Kullanıcılar, burada İngilizce metin komutları yazarak istedikleri arka planları oluşturabiliyorlar.

Google, bu deneysel özelliğin başarılı olması durumunda, genişletilerek daha fazla kullanıcıya sunulacağını belirtiyor. Ancak, her Google deneyinde olduğu gibi, bu özelliğin kalıcı olup olmayacağı henüz kesin değil.

Dream Screen’in kullanımı kolay ve yaratıcı imkanları genişleten yapısıyla, YouTube’u kısa video oluşturma konusunda en iyi mobil uygulamalardan biri haline getirme potansiyeli taşıyor.

YouTube’un Shorts için yapay zeka destekli arka planları test etmesi, içerik oluşturucularına yeni ve yaratıcı yollar sunuyor. Dream Screen özelliği, kullanıcıların hayal gücünü gerçeğe dönüştürerek, videolarını daha etkileyici hale getirme fırsatı tanıyor.

Bu özellik, geniş kitlelere ulaştığında, YouTube Shorts’un popülaritesini artırabilir ve platformu kısa video içeriklerinde bir adım öne çıkarabilir.