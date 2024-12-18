YouTube Shorts’a Gelen Yeni Arama Özelliği Tartışma Yarattı

Video platformu YouTube, izlediğiniz Shorts videolarını daha kapsamlı hale getirmek üzere bir adım attı. Bu kapsamda Shorts videolarında daha uzun biçimli içeriklere yönlendirme yapacak bağlantılar ekleyebileceksiniz.

Yeni arama simgesi ve bağlı arama sözcüğü, video yükleyicisinin kanal adının hemen üzerinde yer alacak.

Kısa videonun konusu, örneğin özel bir PlayStation 5 tasarımı ya da NBA oyuncuları Kyrie Irving ve Luka Dončić hakkında olabilir.

Arama simgesine dokunduğunuzda, ilgili anahtar kelime YouTube’un arama sayfasında otomatik olarak dolduruluyor ve bu konuyla ilgili daha uzun videoları görümeye başlıyorsunuz.

Herkesin Hoşuna Gitmedi

Tabii yeni güncellemeler her zaman herkesin ilgisini çekmiyor. Kullanıcılar eski tasarımlara olan bağlılığını sürdürerek yeniliğe adapte olmayı reddediyor.

Bu güncelleme, kültürlü bir tartışmanın kıvılcımlarını saçtı. Bazı izleyiciler, arama bağlantılarının video ekranında çok fazla yer kapladığını ve bazı bölümlerin görülmesini zorlaştırdığını dile getirdi.

Bu kadar metin ve hashtag zaten videoların büyük bir kısmını engelliyordu, bunu kim iyi bir fikir olarak gördü?

Başka bir kullanıcı ise, “Bu özellik gözümün önünü kapattı ve Shorts izlemekten vazgeçmek üzereyim,” diyerek memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Youtube, Geribildirimleri Dikkate Alabilir

Gelen öneriler, arama bağlantılarının video ekranının daha az dikkat çeken bir bölümüne yerleştirilmesini veya çok fazla metin görüntüsünden kaçınmak için menülerin içine gizlenmesi yönünde.

YouTube’un, bu geribildirimleri dikkate alarak nihai özelliği resmen kullanıma sunmadan önce bazı düzenlemeler yapabileceği belirtiliyor.