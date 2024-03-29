YouTube Shorts'a Yeni Özellik Geliyor: Sadece Para Ödeyenler Kullanabilecek!

YouTube, TikTok, Instagram kendi aralarında kısa video formatları için rekabet hızlarını sürdürmeye devam ederken dün LinkedIn platformuna da kısa video özelliğinin geleceğini öğrendik. Bunun üzerinden çok geçmeden YouTube yeni bir hamle daha yaparak TikTok ve Instagram'la olan rekabetine daha farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor.

Platform, halihazırda tüm kullanıcılarının izleyebildiği Shorts özelliğinin yeni bir sürümünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Bu kısa videolar sadece üye olan kişiler tarafından izlenebilecek. Ödeme yapma karşılığında içerik üreticilerinin "özel" olarak paylaştığı videolar izlenebilecek.

YouTube "Özel Kısa Videolar" Özelliği Nasıl Olacak?

YouTube, Üyelere Özel Kısa Videolar özelliği ile ödeme yapan abonelere ek ayrıcalıklar da sunacak. Bu ayrıcalıklar normal kullanıcılardan farklı olarak daha fazla ve özel emojiler, rozetler, canlı yayınlar ve dahasını içeren ek avantajları kapsıyor.

Şirket bu özelliği sunarak platforma üye olan kişi sayısını artırmayı hedefliyor. Bunun haricinde içerik oluşturucuları da bu seçenek ile kendilerine ait özel duyuruları, indirimleri veya kısa süreli fırsatları aboneleriyle daha rahat paylaşabilecekler. Ayrıca soru-cevap veya kamera arkası gibi görüntüler de üyelere özel kısa videolar kapsamında yayınlanabilecek.

İçerik üreticileri videolarını eklerken görünürlük kısmından "sadece üyeler" seçimini yaparak bu özelliği kolay bir şekilde kullanabilecek. Bu özelliğin içerik üreticileri ve üyeler kısmında nasıl bir geleceği olur onu da zaman içinde göreceğiz.

Özel kısa videolar kısmı Shorts sekmesinde "Abonelikler" kısmından veya doğrudan içerik üreticisinin kanalından görülebilir ve izlenebilir olacak. Özel içeriklerin abonelere özel olduğu da videonun üzerinde yer alacak bir yıldız simgesiyle görüntülenecek.