YouTube'dan Yeni Politika Değişikliği: Silah Videolarına Yaş Sınırlaması Geliyor!

YouTube, silahlarla ilgili bazı videolara yaş sınırlaması getirecek, bazılarını ise tamamen yasaklayacak bir politika değişikliğini sessizce kullanıma sundu.

Ev yapımı ve otomatik ateşli silahları içeren içerikler 18 yaşın altındaki izleyiciler için yasaklanırken, güvenlik cihazlarını çıkarmaya yönelik eğitim vari videolar işte yaştan bağımsız olarak tamamen yasaklanacak.

Güvenlik Cihazlarının Nasıl Çıkarılacağını Gösteren Videolar da Yasaklanıyor

YouTube'un ateşli silahlar politikası sayfasında artık "18 Haziran 2024'ten itibaren güvenlik cihazlarının nasıl çıkarılacağını gösteren belirli içerikler yasaklanacaktır." şeklinde bir madde eklenmiş durumda. Ayrıca bir diğer maddede "Ev yapımı ateşli silahların, otomatik ateşli silahların ve belirli ateşli silah aksesuarlarının kullanımını gösteren içeriklere yaş sınırlaması getirilecektir." ifadesi yer alıyor.

Birçok yayıncı ve YouTuber Airsoft benzeri silahlara gerek arka planlarında gerek videolarında yer veriyorlardı ancak artık bunlara da izin verilmeyecek ve videolar otomatikmen yaş sınırına dâhil edilecek. YouTube sözcüsü Javier Hernandez konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Ateşli silahlar politikamızda yaptığımız bu güncellemeler, YouTube'daki içeriğin mevcut durumunu yansıtan politikaları sürdürme çabalarımızın bir parçasıdır. Örneğin 3D baskı teknolojisi son yıllarda daha kolay kullanılabilir hâle geldi, bu nedenle ev yapımı ateşli silahlarla ilgili içeriklere yönelik kısıtlamalarımızı genişletiyoruz. Kurallarımızı düzenli olarak gözden geçiriyor ve çizgiyi doğru yere çektiğimizden emin olmak için dışarıdan uzmanlara danışıyoruz."

YouTube, yasakların ateşli silahların gerçek kullanımı için geçerli olacağını ve video oyunları, film klipleri veya diğer sanatsal içeriklerle ilgili olmayacağını ekledi.

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