YouTube, Yıllardır Beklenen Özelliğe Kavuşuyor: Etkileşimlerin Artması Hedefleniyor!

YouTube, 2017 yılında ilk kez farklılık yaratan Super Chat özelliğini, kullanıcılara sunmuştu. İçerik üreticilerinin dikkatini çekmek için öne çıkan mesajlar satın alan izleyiciler, sohbet akışında kalabalığın arasından sıyrılarak mesajlarının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabiliyorlardı.

Canlı yayınlarda izleyicilerle etkileşim kurmak için kullanılan Super Chat özelliğine yepyeni bir işlev eklendi. Artık içerik üreticileri, Super Chat mesajı gönderen izleyicilere doğrudan yanıt verebilecek, onlarla sohbete girebilecek ve canlı yayın dinamiklerini bambaşka bir boyuta taşıyabilecekler.

YouTube “Super Chat” Mesajlarına Yanıt Verme

YouTube, canlı yayınlarda ve ilk gösterimlerde Super Chat’e yanıt verme özelliğini test etmeye başladığını söyledi. Bu yeni özellik, şu anda yalnızca küçük bir kullanıcı grubuna sunuluyor ve deneme aşamasında.

Eğer yeni özellik olan Super Chat’e sahip biriyseniz, canlı yayında veya ilk gösterimde bir Super Chat mesajına yanıt verdiğinizde, cevabınız artık canlı sohbet mesajı gibi herkes tarafından görülebilecek.

Ayrıca YouTube, Super Chat’e yanıt verme özelliğinin testlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve önümüzdeki aylarda daha geniş çapta kullanıma sunulacağını belirtti.