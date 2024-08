YouTube Hatalı Videoların Düzeltilmesi İçin İzleyicilerden Yardım Alacak: Peki Nasıl?

YouTube, izleyici kitlesi ve kanal sahipleri arasındaki etkileşimi bir üst seviyeye çıkarmak için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Son raporlar, platformun “topluluk notları” isimli bir özellik üzerinde çalıştığını ve bu sayede kullanıcıların videolardaki bilgi yanlışlarını veya net olmayan bilgileri notlar halinde kanal sahiplerine iletebileceğini gösteriyor.

YouTube Topluluk Notları Özelliği Üzerinde Çalışıyor: Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

9to5Google tarafından paylaşılan bilgilere göre, YouTube'un Topluluk Notları özelliğini sınırlı sayıda kullanıcıyla test etmeye başladı. Paylaşılan ekran görüntülerine bakıldığında, platformun bazı kullanıcılara bu pilot programına katılmaları ve özelliği test etmeleri için davet gönderdiği görülüyor.

Aye YouTube is adding community notes pic.twitter.com/xVOw9yEzhJ — Ian Zelbo (@ianzelbo) August 7, 2024

Bu özelliğin çalışma mantığı, izleyicilerin videolardaki hataları ve yanlışları not şeklinde kanal sahiplerine iletmesi şeklinde. Eğer gönderilen not faydalı bulunursa ve ilgili videoda gerçekten bir sorun varsa, bu not videonun altında herkese açık olarak yayınlanacak.

YouTube'un yeni özelliği, videolardaki yanlış bilgileri ve belirsiz, net olmayan bilgileri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Ayrıca, izleyicilerle kanal sahipleri arasındaki etkileşimi maksimum seviyeye çıkaracak. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen bu işlevin genel kullanıma ne zaman açılacağı ise şimdilik belli değil.