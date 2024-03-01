YouTube, Ücretli Özelliğini Tüm Kullanıcılarına Getirmeye Hazırlanıyor!

Bir süre önce YouTube, resim içinde resim özelliğini çıkarmıştı ve bu özelliği ABD'ye özel olarak ücretsiz açmışlardı. Şimdi aynısını Avrupa için de yapacaklarını duyurdular.

Normalde resim içinde resim özelliği Premium kullanıcılarına özel bir işlevdi. Premium kullanıcılar reklamsız video izleme, arka planda videoyu devam ettirme gibi özelliklerini de kullanabiliyorlar.

Resim İçinde Resim Özelliğini Herkes Kullanabilecek mi?

YouTube, bu Premium özelliği kullanıcılarına ücretsiz yapıyor. Bu özellik, kullanıcının videoyu ekranın köşesine alıp izlemeye devam ederken aynı anda başka sayfaları ziyaret edebilmesine yarıyor.

Bazı kullanıcılar bu özelliği Premium üyesi olmadan da kullanabildiklerini iddia etse de YouTube böyle bir şey olmadığını ve kullanıcıların hata sonucunda bu özelliğe erişebildiğini söylüyor.

YouTube'a yöneltilen sorular sonucunda, şu anda Avrupa için böyle bir planları olmadıklarını söylüyorlar, fakat çeşitli kaynaklar bunun aksini savunuyor.

YouTube'un Avrupa'ya resim içinde resim özelliğini ücretsiz açıp açmayacağının yakında belli olacağı tahmin ediliyor.