YouTube'un Ücretsiz Oyun Kataloğu Tüm Kullanıcılara Açılıyor: Peki Ne Zaman?
YouTube, Premium kullanıcılara özel olan Playables içeriklerini tüm kullanıcılarının hizmetine açmayı düşünüyor. Peki ne zaman? İşte detaylar!
YouTube, oyuncular için daha aktif bir platform olmak üzere uygulama mağazasını daha geniş bir kitleye ulaştırmak için harekete geçiyor. Dün yapılan açıklamaya göre "Playables" yani Oynanabilir Oyunlar adı verilen ücretsiz bir koleksiyon, YouTube ana sayfasına eklenecek. Bu sayede tüm kullanıcılar, uygulamaya giriş yaptıkları gibi oyunları görebilecekler.
YouTube "Oynanabilir Oyun" Kataloğu Geliyor
YouTube, girdiği bu yolda ücretli indirme veya uygulama içi satın almalar yoluyla şirket olarak kazanç sağlamadığı için herhangi bir uygulama mağazasına meydan okuma gibi bir durum söz konusu olmuyor.
Apple'ın kurallarını ihlal etmese de YouTube, bu şekilde oyuncular tarafından indirilen ve reklamlar üzerinden kazanç sağlayan App Store'un ücretsiz oyunlarına rakip olacak gibi görünüyor. Daha önce Premium abonelere özel olan bu alan artık tüm kullanıcıların erişimine açılacak.
Google'ın YouTube'daki ücretsiz oyunların olduğu yeri reklamların daha yoğun olduğu bir alan haline getirebilme ihtimali söz konusu olsa da şu anda buradan kazanç sağlamaya öncelik vermediğini net bir şekilde görebiliyoruz.
YouTube Playables oyunlarından en popüler olanlar şunlardır:
- Angry Birds Showdown
- Words of Wonders
- Cut the Rope
- Tomb of the Mask
- Trivia Crack
- Stack Bounce
- GameSnacks
YouTube Playables Nedir? Nasıl Kullanılır?
YouTube'un en yeni oyun girişimi olan Playables test sürecinde. İşte, bir yandan video izleyip bir yandan oyun oynamanızı sağlayan Playables hakkında detaylar!
YouTube'un Playables kataloğunda şu an 75'ten fazla mini oyun yer alıyor. Tüm kullanıcıların bu alanı görmeye başlaması ise önümüzdeki haftalarda tamamlanmış olacak. Böylece YouTube artık oyun alanında Netflix gibi bir yapımla rekabet edecek gibi görünüyor.