YouTube'un Ücretsiz Oyun Kataloğu Tüm Kullanıcılara Açılıyor: Peki Ne Zaman?

YouTube, oyuncular için daha aktif bir platform olmak üzere uygulama mağazasını daha geniş bir kitleye ulaştırmak için harekete geçiyor. Dün yapılan açıklamaya göre "Playables" yani Oynanabilir Oyunlar adı verilen ücretsiz bir koleksiyon, YouTube ana sayfasına eklenecek. Bu sayede tüm kullanıcılar, uygulamaya giriş yaptıkları gibi oyunları görebilecekler.

YouTube "Oynanabilir Oyun" Kataloğu Geliyor

YouTube, girdiği bu yolda ücretli indirme veya uygulama içi satın almalar yoluyla şirket olarak kazanç sağlamadığı için herhangi bir uygulama mağazasına meydan okuma gibi bir durum söz konusu olmuyor.

Apple'ın kurallarını ihlal etmese de YouTube, bu şekilde oyuncular tarafından indirilen ve reklamlar üzerinden kazanç sağlayan App Store'un ücretsiz oyunlarına rakip olacak gibi görünüyor. Daha önce Premium abonelere özel olan bu alan artık tüm kullanıcıların erişimine açılacak.

Google'ın YouTube'daki ücretsiz oyunların olduğu yeri reklamların daha yoğun olduğu bir alan haline getirebilme ihtimali söz konusu olsa da şu anda buradan kazanç sağlamaya öncelik vermediğini net bir şekilde görebiliyoruz.

YouTube Playables oyunlarından en popüler olanlar şunlardır:

Angry Birds Showdown

Words of Wonders

Cut the Rope

Tomb of the Mask

Trivia Crack

Stack Bounce

GameSnacks

YouTube'un Playables kataloğunda şu an 75'ten fazla mini oyun yer alıyor. Tüm kullanıcıların bu alanı görmeye başlaması ise önümüzdeki haftalarda tamamlanmış olacak. Böylece YouTube artık oyun alanında Netflix gibi bir yapımla rekabet edecek gibi görünüyor.