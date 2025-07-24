YouTube En Çok Bu Meslek Grubunu Ünlü Edip Para Kazandırdı

YouTube videoları, günlük hayatta yardıma ihtiyaç duyduğumuz her an yanımızda. İncelemeler, almak isteyip parasına değip değmediği konusunda kararsız kaldığımız oyunlar, "akşama ne yemek yapayım?" diye düşündüğümüz günler ve daha nicesinde YouTube platformuna yüklenen öğretici videolardan ilham veya tamamen yardım alıyoruz.

Son yıllardaki veriler, YouTube'un özellikle yemek yapma konusunda merakı olan insanlara öğretici ve dahi işveren olduğunu kanıtladı. Artık ustalık belgesi, YouTube eğitim setlerinden alınıyor diyebiliriz. Yemek yapmayı bilmeyenler bir kenara, lisanslı şefler bile yardıma ihtiyacı olduğunda YouTube'a başvuruyor. Buradan yetişenler veya daha iyisini öğrenenler ise sonunda restoran açacak kıvama geliyor, ya da zaten var olan restoranına renk katıyor.

20 Yıllık Şef, YouTube Videolarıyla Balık Kesmeyi Öğrendi

İngiltere'nin en prestijli restoranlarından biri olan Lyle's'ın sahibi James Lowe, 20 yıllık tecrübesine rağmen ilk defa kesmek zorunda kaldığı bir mavi yüzgeçli ton balığı karşısında hazırlıksız yakalandı. Bu balığı parçalamak için sadece kas gücü yetmiyor. Kesme tekniği farklı ve bunu bilmeden balığı parçalamak mümkün değil. Üstelik mavi yüzgeçli ton balığı tam 180 kilogram ağırlığında.

Ekip, balığı doğru bir şekilde parçalamanın yolunu YouTube videolarından öğrendi.

5 Yıldızlı Restoranlar Bile YouTube'da Başarılı Olmak Zorunda

Eskiden mutfakta ustalaşmak için yıllarca çıraklık yapmak gerekirken, bugün birçok şef, zor tarifleri, kesim tekniklerini ve sunum detaylarını YouTube'dan öğreniyor. Artık pek çok genç şef, kendi mutfağında çektiği videolarla binlerce, hatta milyonlarca izlenmeye ulaşıyor. YouTube kanalı açan şefler için mutfak, hem stüdyo hem de sahneye dönüşmüş durumda.

Zaten bilinen şefler marka değerine değer katarken, yeni şefler de kendine sponsor buluyor ve restoranlarını açmak için gelişiyor. Ödüllü restoranlar da artık YouTube kanallarını en etkin şekilde kullananlar olmaya başladı. Kimi zaman bir YouTube kanalındaki izlenme sayısı, restoranın yıldız sayısından daha çok konuşuluyor.

Kısacası YouTube, başarıda tecrübe kadar söz sahibi. Tüm bu örnekler göz önüne alındığında sizce bir meslek grubunun başarısı, YouTube'da tescillenmeden daha fazla ilerleyebilmesi mümkün mü? Yorumlarda tartışalım.