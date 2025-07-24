Wednesday'in 3. Sezonu Gelecek mi? Netflix Açıkladı

İlk bölümüyle birlikte tüm dünyada çok popüler hâle gelen Wednesday'in ikinci sezonu beklenirken üçüncü sezon açıklaması geldi. Netflix tarafından yapılan bu açıklama, Wednesday'in 3. sezonu çıkacak mı sorusuna ışık tuttu.

Wednesday'in 3. Sezonu Çıkacak mı?

Netflix, Wednesday dizisinin üçüncü sezonunun geleceğini duyurdu. Bu duyuru ile birlikte üçüncü sezona dair bir afiş de paylaşıldı. Afişte Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Addams yer aldı. 3. sezonun yayın tarihi ise henüz bilinmiyor.

Wednesday 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Wednesday'in 2. sezon bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 6 Ağustos, ikinci kısım ise 3 Eylül tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

Wednesday 2. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Wednesday Konusu

Nevermore Akademisinde yeni arkadaşlıklar ve düşmanlar edinen Wednesday Addams, işlenen cinayetleri araştırmaya karar verir. Dizide Addams ve arkadaşlarının maceralarına tanık oluyoruz.

Wednesday 2. Sezon Oyuncuları

Jenna Ortega

Steve Buscemi

Catherine Zeta-Jones

Luis Guzman

Joanna Lumley

Christopher Lloyd

Emma Myers

Joy Sunday

Hunter Doohan

Fred Armisen

Thandiwe Newton

Victor Dorobantu

Billie Piper

Haley Joel Osment

Heather Matarazzo

Georgie Farmer

Wednesday yeni sezon oyuncuları arasında Jenna Ortega, Joanna Lumley, Emma Myers, Christopher Lloyd, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzman dahil olmak üzere pek çok ismin yer alıyor.