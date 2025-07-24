Wednesday'in 3. Sezonu Gelecek mi? Netflix Açıkladı
Wednesday'in 3. sezonu yayınlanacak mı? Netflix tarafından yapılan açıklama ile beraber merak edilen soru yanıtlandı. İşte yeni sezonun detayları!
İlk bölümüyle birlikte tüm dünyada çok popüler hâle gelen Wednesday'in ikinci sezonu beklenirken üçüncü sezon açıklaması geldi. Netflix tarafından yapılan bu açıklama, Wednesday'in 3. sezonu çıkacak mı sorusuna ışık tuttu.
Wednesday'in 3. Sezonu Çıkacak mı?
Netflix, Wednesday dizisinin üçüncü sezonunun geleceğini duyurdu. Bu duyuru ile birlikte üçüncü sezona dair bir afiş de paylaşıldı. Afişte Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Addams yer aldı. 3. sezonun yayın tarihi ise henüz bilinmiyor.
Wednesday 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?
IMDb puanı yüksek Netflix dizileri arasında yer alan Wednesday'in 2. sezon bölümleri iki kısım şeklinde yayınlanacak. Birinci kısım 6 Ağustos, ikinci kısım ise 3 Eylül tarihinde izleyiciler ile buluşacak.
Wednesday 2. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?
Wednesday Konusu
Nevermore Akademisinde yeni arkadaşlıklar ve düşmanlar edinen Wednesday Addams, işlenen cinayetleri araştırmaya karar verir. Dizide Addams ve arkadaşlarının maceralarına tanık oluyoruz.
Wednesday 2. Sezon Oyuncuları
- Jenna Ortega
- Steve Buscemi
- Catherine Zeta-Jones
- Luis Guzman
- Joanna Lumley
- Christopher Lloyd
- Emma Myers
- Joy Sunday
- Hunter Doohan
- Fred Armisen
- Thandiwe Newton
- Victor Dorobantu
- Billie Piper
- Haley Joel Osment
- Heather Matarazzo
- Georgie Farmer
Wednesday yeni sezon oyuncuları arasında Jenna Ortega, Joanna Lumley, Emma Myers, Christopher Lloyd, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzman dahil olmak üzere pek çok ismin yer alıyor.