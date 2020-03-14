YouTube Uygulamasındaki "Keşfet" Özelliğine Göz Atın

YouTube, Android ve iOS sürümüne yeni bir "Keşfet" sekmesi ekleyerek uygulamanın tasarımını değiştiriyor. Yeni özelliği bir süre test ettikten sonra YouTube, tüm kullanıcılara hazır hale geldiğini duyurdu.

Keşfet sekmesi uygulamanın alt kısmında yer alacak ve kullanıcıların trend olarak izlediği videolardan daha fazlasına erişmesine olanak sağlayacak. Sekme içerisinde oyun, müzik, moda ve güzelli ve daha pek çok türdeki videoya erişim sağlayabileceksiniz.

Keşfet sekmesinde ayrıca diğer trend videolardan önce " Yükselişte olan Sanatçı " gibi ek özellikler de eklendi . Bu özellik sayesinde y eni içerik oluşturucuları ve sanatçılar kendilerini daha rahat ön plana çıkarabilecekler.

Keşfet sekmesine dokunduğunuzda çeşitli içerik sayfalarından izlenecek yeni videolar sunulacak. Ayrıca YouTube'a göre kullanıcıların bu özelliği kullanımına bağlı olarak video öneri algoritmasında değişiklikler yapılacak.

Halihazırda YouTube'un Android ve iOS sürümüne gelen bu güncellemeyi test etmek isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Yeni özellik hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşın!