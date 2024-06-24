YouTube'dan Video İzleyerek Uyuyanlar için Hayatı Kolaylaştıran Özellik!

YouTube Music'in Şubat 2023'te uyku zamanlayıcı özelliğini eklemesi, müzik uygulamaları arasında rekabeti kızıştırmıştı. Bu gelişme, Google'ın Android için YouTube uygulamasına da benzer bir özellik eklemek üzere çalıştığı yönünde söylentilere yol açtı.

Uyku zamanlayıcı özelliği, kullanıcıların belirli bir süre sonunda müzik veya video oynatımını otomatik olarak durdurmalarına olanak tanıyor ve bu özellik YouTube kullanıcıları için de büyük bir yenilik olabilir.

Youtube Uyku Zamanlayıcısının Özellikleri

Android Authority tarafından yapılan APK incelemesi, YouTube uygulamasının en son sürümü içerisinde uyku zamanlayıcıya dair referansları ortaya çıkardı. Bu inceleme, zamanlayıcının saat veya dakika olarak ayarlanabileceğini ve sürenin sonunda oynatımın otomatik olarak durdurulacağını belirtiyor.

YouTube Music'te, kullanıcılar uyku zamanlayıcısını 5, 15, 30 dakika veya bir saat olarak ayarlayabiliyor. Ancak, YouTube uygulamasının farklı bir yaklaşım benimseyerek daha esnek zaman ayarları sunabileceği düşünülüyor.

Zamanlayıcı sona ermek üzereyken kullanıcıya resetleme veya devam etme seçenekleri sunulacağı ve bildirim panelinde geri sayımı gösteren bir bildirim görüneceği belirtiliyor. Netflix, 2021 yılında Android uygulamasına uyku zamanlayıcı eklemeyi denemiş ancak bu özelliği daha sonra kaldırmıştı.

Bu alanda diğer popüler video akış servisleri benzer bir işlevsellik sunmuyor, bu da YouTube'un bu konuda öne çıkmasına olanak sağlayabilir.

Google'ın YouTube uygulamasına uyku zamanlayıcı eklemesi biraz zaman alabilir. Bu özellik resmi olarak kullanıma sunulduğunda, büyük olasılıkla YouTube'un iOS uygulamasında da yer alacak, ancak web veya diğer cihazlara gelmesi beklenmiyor.

Uyku zamanlayıcı özelliğinin YouTube Music'te kullanıma sunulması dokuz aydan fazla sürdü, bu nedenle YouTube uygulamasında bu özelliği görmek için biraz beklememiz gerekebilir.

YouTube Music'in uyku zamanlayıcısı, "şarkının sonunda durdur" gibi kullanışlı bir seçenek sunuyor. Google'ın YouTube uygulamasında da benzer bir seçenek sunmasını umuyoruz, böylece video izleyicileri, bir videonun sonunda oynatımın otomatik olarak durdurulmasını sağlayabilirler.

Bu özellik, YouTube'un müzik dinlemek, podcast'ler ve uzun videolar izlemek için yaygın olarak kullanıldığı göz önüne alındığında, büyük bir yenilik olacaktır.

Uyku zamanlayıcı özelliği, YouTube kullanıcılarının video izleme deneyimini daha da iyileştirecek gibi görünüyor. Google'ın bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı henüz bilinmiyor, ancak kullanıcıların bu yeniliği sabırsızlıkla beklediği açık.

Uyku zamanlayıcının eklenmesi, YouTube'un kullanıcı dostu özellikler sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu özellik, özellikle uyurken video izlemeyi veya müzik dinlemeyi seven kullanıcılar için çok faydalı olacak.