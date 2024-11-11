YouTube'dan, Kullanıcıların "Yeter Artık" Diyeceği Yeni Özellik: Artık Normal Videolarda Kaydırılarak İzlenecek!

Dünyanın açık ara farkla en popüler video paylaşım platformu YouTube ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Platformun genellikle kısa metrajlı videolarda kullanılan "kaydırarak gezinti " özelliğini uzun videolar için de hayata geçirmeyi planladığı ortaya çıktı. Detaylar haberde.

Uzun Süreli YouTube Videolarına da Kaydırarak Gezinti Özelliği Geliyor!

Son yıllarda izleme ve video önerme stratejisini neredeyse baştan aşağı değiştiren YouTube, yakında kullanıcıların tepkisini çekebilecek bir özelliği daha kullanıma sunmayı hedefliyor. Şirket, pek çok platformun kısa süreli videolarda kullandığını kaydırarak atlama hareketini, uzun metrajlı videolara da getirmek için test ediyor.

YouTube'un son Android beta sürümünde tespit edilen yeni özellikle birlikte tam ekranda izlenilen videolar da kaydırılarak atlanabilecek. Ekranı kaydıran kullanıcılar, YouTube'un önerilerine göre farklı bir videoya geçiş yapacak. Pek çok kişi, yeni özelliğin tam ekranda izlenilen videolar için alışagelmedik bir hareket olması nedeniyle zaman zaman sinir bozucu olabileceğini dile getiriyor.

Konu hakkında henüz Google veya YouTube cephesinden bir açıklama gelmezken, şu anda test edilen özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda da net bir bilgi yok. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube'un yeni video kaydırma özelliği kullanışlı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...