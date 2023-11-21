YouTube'daki Video Sorunlarıyla İlgili Google'dan Açıklama Geldi!

Dün YouTube'daki videolar, Firefox ve Edge gibi Chrome dışı tarayıcılarda neredeyse hiç açılmıyordu ve çok geçmeden bazı kullanıcılar bunu Chrome'da da gözlemlediklerini aktarmıştı. Konuyla ilgili Google'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Google konuyla ilgili yaptığı açıklamada YouTube videolarının yüklenmesindeki gecikmeyi reklam engelleyicilere bağladı ve kullanıcıların reklam engelleyici kullanmaya devam etmeleri hâlinde bu tip sorunlar yaşamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Reklam Engelleyiciler Videolarda Sorunlara Yol Açıyor

"Dünya çapında çeşitli içerik oluşturucu ekosistemini desteklemek ve milyarlarca kişinin YouTube'daki favori içeriklerine erişmesine olanak sağlamak amacıyla, reklam engelleyicileri etkin olan izleyicileri YouTube'da reklamlara izin vermeye ya da reklamsız bir deneyim için YouTube Premium'u denemeye teşvik etmek için bir çalışma başlattık. Reklam engelleyicileri yüklü olan kullanıcılar, kullandıkları tarayıcıdan bağımsız olarak videoları yüklemede ve video deneyimlerinde problemler yaşayabilirler."

Google'ın açıklaması, gecikmenin reklam engelleyicileri kullanmaya devam eden kullanıcıları hedef alan kasıtlı bir değişiklik olduğuna işaret ediyor.

Açıklama ayrıca videoların yüklenmesindeki gecikmenin tarayıcılarla ilgili olduğu fikrini de reddediyor ancak kullanıcıların birçoğu farklı tarayıcılardan Chrome'a geçtiklerinde yaşanan problemin büyük oranda ortadan kalktığını bildirdiler.

Peki siz YouTube'da benzer bir problem yaşadınız mı? Problemi farklı reklam engelleyicilerle de yaşıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.