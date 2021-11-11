YouTube Videolara Atılan Dislike Sayısını Göstermeyecek

Son dönemlerde belirli akımlar ve kampanyalar doğrultusunda bazı videoların dislike yağmuruna tutulduğunu fark etmişsinizdir. Bu süreçle başa çıkabilmek için çeşitli yöntemler arayan Google, YouTube videolarındaki dislike sayısını gizlemeye karar verdi.

YouTube Videolarındaki Dislike Sayısı Artık Görülemeyecek

YouTube'da bir video izlediğinizde videonun hemen altında beğen ve beğenme olarak iki butonun yer aldığını fark etmişsinizdir. Beğen (Like) butonu temelde bu ve benzeri videolarla ilgilendiğinizi ve algoritmaların buna yönelik tavsiyeler sunmasını istediğinizi gösteriyor. Ayrıca beğendiğiniz videolar ayrı bir sekmede toplanıyor ve daha sonrasında tekrar izleyebiliyorsunuz. Beğenme (Dislike) butonu ise bu ve benzeri videolarla ilgilenmediğinizi göstermenin bir yolu olarak öne çıkıyor.

Tabii ki bu butonları kendi zevkleriniz doğrultusunda da (kanal sahibine destek olmak, daha sonra tekrar izleyebilmek ya da kanal sahibine bu videoyu beğenmediğinizi söylemek gibi) kullanabilirsiniz. Öte taraftan belirli dönemlerde bu butonların çeşitli akımlara ve kampanyalara konuk olduğunu görüyoruz.

Bu doğrultuda daha öncesinde karar almış bir kullanıcı topluluğu ilgili videoya binlerce ve hatta bazı durumlarda yüz binlerce dislike atarak videonun öne çıkmasını engelliyor ve bir anlamda kanal sahibine zarar veriyor. Unutmayalım ki bir videonun YouTube'da yer almasını istemiyorsanız, bu video hakkında kötüye kullanım bildirebiliyorsunuz.

Google, bu ve benzeri sorunlarla başa çıkmak için YouTube üzerindeki videoların dislike sayısını göstermeme kararı aldı. Kanal sahipleri YouTube Studio üzerinden videonun ne kadar like ya da dislike aldığını görmeye devam edebilecek ancak izleyiciler, yalnızca like sayısını görüntüleyebilecek.

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre değişiklik, kademeli olarak uygulanmaya başlanacak ve kısa zaman içerisinde tüm kanallarda ve videolarda geçerli olacak. Burada bir hatırlatma yapmakta fayda var çünkü dislike butonu hala kullanılabilir olacak. Şirket bu süreçten büyük yayıncıların etkilendiği kadar, yeni içerik oluşturmaya başlayanların da etkilendiğini öne sürüyor.

Kararın psikolojik tarafını incelediğimizde saldırı amaçlı kullanılan beğenmeme butonlarının bir anlamda taciz yöntemi olduğu öne sürülüyor. Hatta bir süre önce yapılan araştırmalar, beğenme ve beğenmeme butonlarının ruh sağlığını nasıl etkilediğine yönelik önemli detayları açığa vurmuştu.

YouTube konu hakkında yaptığı açıklamada atılan bu adımı "İçerik oluşturucularını tacizden korumaya devam etmek için attığımız birçok adımdan biri." olarak tanımladı. Açıklamanın devamında ise "İşimiz bitmedi ve buraya yatırım yapmaya devam edeceğiz." denildi.