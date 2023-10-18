YouTube Videolarına Daha Fazla Reklam Yolda: Artık İçerik Üreticileri Belirleyebilecek!

YouTube, içerik üreticilerine videolarında belirli ürün reklamlarını tam olarak istedikleri zaman göstermeleri için yeni araçlar sunmaya başladı.

Çarşamba günü yapılan bir duyuruya göre YouTube içerik üreticileri videolarında etiketledikleri ürünlere zaman damgası ekleyebilecek, böylece siz izlerken uygun bir anda bir alışveriş seçeneği görünecek.

Bu küçük olsa da hem reklamveren hem de içerik üreticisi için karşılıklı kazanç sağlayabilir.

İçerik Üreticileri Reklamların Zamanlamasında Söz Sahibi Olacak

Hem içerik üreticinin hem de sponsorun, alışveriş seçeneğinin ne zaman görüneceği konusunda içerik üreticiye kontrol vermesi bir bakıma da izleyici açısından değerli çünkü izleyicilerin rahatsız olduğu durumlarda ne yazık ki içerik üreticileri herhangi bir kontrol sahibi olamıyordu ancak artık doğru zamanda doğru yerde reklam sağlayabilecekler.

YouTube, bunun yanı sıra içerik üreticilere alışveriş için birkaç yeni özellik daha sunuyor. İçerik üreticileri, YouTube'un "hâlâ yüksek trafik alan eski içeriklerden gelir elde etmenize yardımcı olabileceğini" söylediği alakalı ürünleri video kitaplıklarında toplu olarak görebilecek. Ayrıca YouTube Studio, içerik üreticilerine "önümüzdeki haftalardan itibaren" hangi satış ortaklığı ürünlerinin en çok gelir getirdiğini de gösterecek.

Peki siz bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.