YouTube Videoların Sıkıcı Kısımlarını Atlamak İçin Yeni Bir Adım Atıyor: Yapay Zeka Desteği Geliyor!

YouTube kullanıcı deneyimini artırmak için çalışmalarına adeta hız vermiş durumda. Dün Shorts’a yeni sunacağı özelliğin ardından bir yeniliğin daha geleceğini duyurdu.

YouTube, şirketin "deneyler" olarak adlandırdığı birçok yeni özelliği test ediyor. Ortaya çıkan en son deney, "ileri atla" olarak adlandırılan yeni bir yapay zeka özelliği. Bu özellikle kullanıcılar videoların sıkıcı kısımlarını yapay zeka aracılığıyla atlayabilecek.

Özellik Nasıl Çalışıyor ve Hangi Kullanıcılara Açık?

YouTube kullanıcılarının çoğu, ekrana her iki taraftan çift dokunmanın videoyu 10 saniye geriye veya ileriye saracağını ve her bir ek dokunuşun geriye/ileriye atlanan süreyi arttırdığını biliyor. Fakat yeni özellikle çift dokunarak videonun heyecanlı kısmına direkt olarak geçiş sağlanabilecek.

Bu özellik şu anda YouTube'da çalışıyor ve kullanıcı izleme verilerini analiz eden ve videonun bir sonraki en ilginç kısmını seçen yapay zeka tarafından destekleniyor.

Özellik ekrana çift tıklandığında çalışıyor. İlk olarak ''ileri atla'' diye bir uyarı ile karşılaşılıyor. Bu uyarıya dokunarak, YouTube'un bir sonraki en iyi ilgi noktası olarak değerlendirdiği yere hızlı bir şekilde atlanıyor.

YouTube, özelliğin yalnızca belirli videolar için çalışacağını belirtiyor. Fakat videonun yapay zeka özelliğine uygun olması için hangi kriterleri karşılaması gerektiğine dair bir açıklama yapmadı. Dahası, kullanıcıların özelliğe erişmek için bir YouTube Premium hesabına sahip olmaları gerekecek.