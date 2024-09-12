Kullanıcılara Kötü Haber: YouTube Videoyu Durduğunuz Sırada Reklam Gösterecek!

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, son dönemde epey genişlettiği reklam politikasına yeni düzenlemeler getirmeye devam ediyor. Şirket son olarak, kullanıcıların izlediği videoları durdukları sırada reklam görmeye başlayacağı yeni bir sistemi test etmeye başladı. Detaylar haberde.

YouTube Reklamları, Artık Videoyu Durdurduğunuzda da Görüntülenmeye Başlayacak!

Geçtiğimiz aylarda reklam politikasını genişleteceğini açıklayan ünlü sosyal medya platformu YouTube, bu bağlamda hayata geçirmeyi planladığı yeni bir sistemi test etmeye başladı. Sosyal meydada gündem olan görüntülere göre şirket, daha öncesinde duyurduğu gibi kullanıcılara videoyu durdurdukları sırada reklam göstermeye başladı.

YouTube'un yeni reklam gösterimi esasında oldukça basit bir sisteme sahip. YouTube Premium abonesi olmayan kullanıcılar, PC'de, veya televizyonda izlediği bir videoyu durdurduğunda çeşitli reklamlar görüntülemeye başlayacak. Tam bu sırada video gösterim ekranı küçülecek ve hemen yan tarafta reklamların görüntülendiği bir panel açılacak.

YouTube'un, şu anda test aşamasında olduğu bildirilen yeni reklam sistemini ilerleyen aylarda tüm kullanıcılar için hayata geçireceği iddia ediliyor. Gelişmeler için takipte kalın!

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