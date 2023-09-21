YouTube'da Yapay Zekâ Desteğiyle İçerik Oluşturma Dönemi Başlıyor!

Bugün gerçekleşen Made on YouTube etkinliğinde uygulamaya gelecek yapay zekâ desteğiyle ilgili bilgiler verildi. Son zamanlarda çalışmalarını içerik üreticileri üzerinde yoğunlaştıran YouTube, yapay zekâ desteğiyle içerik oluşturma dönemini başlatıyor.

Buna göre artık uygulamadaki birçok faktör yapay zekâ araçlarıyla oluşturulabilecek. Böylece içerik üreticileri video üretme konusunda ivme kazanabilecek.

Yapay Zekâ Konu Önerisi Bile Yapacak!

İçerik üreticilerinin bir hayli işine yarayacak yapay zekâ desteği, YouTube Shorts'larının arka planına videolar ve fotoğraflar oluşturacak. "Dream Screen" adındaki bu özellik, içerik üreticilerinin isteklerini yazmaları hâlinde AI araçlarını kullanarak mevcut içerikleri yeniden düzenleyebilecek.

Saniyeler içinde oluşturulacak arka planlar dışında yapay zekânın başka yetenekleri de olacak. Örneğin, içerik üreticilerine video konusu önerebilecek. Hatta konu önermekle kalmayarak bir de taslak sunacak.

Ayrıca AI önerileri, içerik oluşturuculara göre kişiselleştirilecek ve hâlihazırda trend olan şeylere göre özelleştirilecek. Buna ek olarak videolar için yapay zekâ destekli müzik öneri sistemi de kullanılabilecek.

İçerik oluşturucuları yapay zekâdan videolarını başka dillere kopyalamasını ve dublaj özelliğini kullanmasını isteyebilecek. Tüm bu özellikler hem içerik üretme hem de Shorts hazırlama konularında kullanıcılara yardımcı olacak.

Peki siz YouTube'a yapay zekâ desteğinin gelmesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.