YouTube, Yapay Zeka ile Üretilen Videoların Artık Net Bir Şekilde Belirtilmesini Zorunlu Hale Getiriyor!

Yapay zeka, hayatımızı kolaylaştırdığı gibi bazı noktalarda korkutucu bir hal de alabiliyor. İnternette, sosyal medyada her gün gerçek kişilere ait olmayan veya gerçek kişilerin kurgusallaştırılmış ve yapay zeka ile yapılmış video ve fotoğraflarıyla karşılaşabiliyoruz.

YouTube, bu durumu kontrol altına almak için yeni özelliğini devreye sokuyor. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru duyurulan özellik, artık içerik üreticilerinin "değiştirilmiş" veya "gerçek olmayan" içerikler için bunu belirten bir ibare koymayı zorunlu hale getiriyor.

YouTube Yapay Zeka Videolarını Kontrol Altına Alıyor

Artık içerik üreticileri YouTube'a video eklerken, videoda yapay zeka aracılığıyla değiştirilmiş bir kısım olduğu zaman bunu belirtmelerini zorunlu kılıyor.

Eğer bir kişinin yüzü dijital olarak başka birisiyle değiştirilmişse, videoda gerçek olmayan bir kişinin sesi kullanıldıysa, bir şehrin veya lokasyonun yapay zeka iel değiştirilmiş hali gösteriliyorsa, gerçek olmayan doğal afetler yapay zeka ile kurgulandıysa mutlaka belirtmesi gerekiyor.

Böylece izleyiciler, izledikleri içerikte neyin gerçek neyin yapay zeka ile üretilmiş olduğu konusunda bilgilendirilmiş olacak. Eğer kanal sahipleri zorunlu olan bu yeni özelliği kullanmadan videolarını yayınlarlarsa, videolardan para kazanmak için kullanılan YouTube İş Ortağı Programının askıya alınması gibi cezalara çarptırılacakları belirtiliyor.

Bu özellik ilk olarak mobil cihazlardaki uygulamalarda ardından da önümüzdeki haftalarda masaüstü ve TV'lere de geleceği belirtildi. Üreticiler ise bugünden itibaren artık video eklerken ilgili onay kutusunu işaretlemeye başlayacak.