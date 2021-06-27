YouTube Yaş Doğrulaması İçin Kimlik İstemeye Başlıyor

YouTube yaş doğrulaması için bütün kullanıcılarından kimlik istemeye başlıyor. Çocukların gizliliğini koruma yasasını ihlal ettiği iddia edilen video paylaşım platformu, 2019 yılında 170 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı.

Video paylaşım platformunun söz konuşu yasa ile ilgili ihlali, uygulamanın kullanımı için belirli yaş sınırının üzerinde olmayan kullanıcıların YouTube'u kullandığının tespit edildiği anlamına geliyor ve bu da platformun yaş doğrulamasının yeterince iyi olmadığını gösteriyor.

YouTube bu nedenle çok yakın bir zamanda kullanıcıların kendisini olduğundan daha büyük göstermelerini engelleyecek önemli bir adım atmak istiyor. Bu adım, küçük yaştaki çocukların yaşını büyüterek yetişkin olarak işaretlenmiş videolara erişmesinin önüne geçebilir.

YouTube Yaş Doğrulaması İçin Nasıl Bir Önlem Alınıyor?

Dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan YouTube, 170 milyon doları ödemesinin ardından tüm kullanıcılarının yaşını doğrulamak için bildirim göndermeye başladı. Kullanıcılardan şu andan itibaren yaş doğrulaması yapmaları için kullanıcılardan kimlik istiyor.

Şirket, güvenlik tedbiri için kullanıcıların yaşını doğruladıktan sonra kimlik görüntüsünü hemen sileceğini ifade etti. Video paylaşım platformu, doğrulama işlemi için gerekli olan görüntüleri yükleyecek kullanıcıların görüntüleri güvenilir olmayan sitelere yüklememeleri gerektiği konusunda da uyardı.

Kullanıcılar ayrıca kimlik doğrulama amacı ile kendilerine gönderilen e-postalara da itibar etmemeli çünkü şirketin bilgileri toplama yöntemi buna dayanmıyor. Bu, bilgisayar korsanlarının kullanıcıların bilgisini ele geçirmek için başvuracağı ya da başvurduğu yöntemlerden biri olabilir.

YouTube'un geçen yıl yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Birkaç ay içinde doğrulama ile ilgili yeni bir adım atacağız. Bu süreçte bazı Avrupalı kullanıcılardan yetişkin olarak işaretlenmiş videoları izlemeye çalışırken belirttikleri yaşta olduklarına dair kanıt istenebilir. Sistem, izleyicinin 18 yaşından büyük olduğunu saptayamazsa yaşlarını doğrulamak için onlardan geçerli bir kimlik ya da kredi kartı görüntülerini paylaşmalarını isteyebiliriz."

YouTube'un yeni kararı şimdilik Türkiye'yi ilgilendirmiyor gibi görünüyor ama video paylaşım platformu kapsam alanını genişletirse Türkiye'deki kullanıcıların da kimlik paylaşması gerekebilir.

Son olarak bu yeni düzenleme, 13 yaşın altındaki kullanıcıların YouTube'u kullanamayacağı anlamına gelmiyor. 13 yaşın altında olan çocuklar, platformu ebeveyn denetimi ile kullanabilecek.