YouTube Kids Türkiye'de Kullanıma Sunuldu!

Çocuklar için geliştirilen YouTube Kids, Türkiye'de de kullanıma sunuldu. İlk olarak 2015 yılında piyasaya sürülen uygulama, Türkiye'ye yaklaşık 6 yıl sonra geldi. Çocuklara daha güvenli video izleme deneyimi sunmak amacıyla geliştirilen uygulama, çocukların yeni ve heyecan verici içerikleri keşfetmesine imkan sağlıyor.

Artık YouTube Kids Türkiye'de Kullanılabiliyor

YouTube Kids yaklaşık 6 sene sonra Türkiye'ye de geldi. Çocuklara daha güvenli bir ortam sağlamak için ortaya çıkan YouTube Kids, çocukların yeni ve yaşına uygun videolar izlemesi için geliştirilmiş bir versiyondur. Orijinal YouTube uygulamasından farklı olarak çocuklara hitap eden içeriklere sahip uygulama, çocuğu YouTube'da vakit geçiren ebeveynlere de denetim açısından büyük bir kolaylık sağlıyor.

Çocuklar için YouTube uygulaması, çocukların ilgi alanlarını çevrim içi olarak paylaşılan videolardan keşfetmesi için daha güvenli bir ortam sağlayacak şekilde geliştirildi. Kids'te yer alan videoların tamamı çocuklara yöneliktir ve platformda daha çok eğlenceli ve öğretici videolar yer alıyor.

YouTube'un büyük ve derin içerik arşivinden ailelere en uygun videoları bulmak için geliştirici ekibinin oluşturduğu otomatik filtreleme sistemi kullanılıyor. Otomatik filtrelemenin yanında gerçek kişiler tarafından yapılan incelemeler ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler sayesinde platforma en uygun içerikler belirleniyor, uygun olmayan içerikler ise platformdan kaldırılıyor.

YouTube, otomatik filtrelerin çalışma biçimini şu şekilde anlatıyor:

"Otomatik filtrelerimiz videoları küçük resimler, başlıklar ve videonun içeriği gibi birçok açıdan tarar. Örneğin video küçük resminde uygunsuz bir görüntü varsa veya video başlığında küfür yer alıyorsa ya da video içeriğinde yetişkinlere yönelik temalar bulunuyorsa bu videolar YouTube Kids için uygun değildir. Ayrıca, ana YouTube uygulamasında çocuklar için uygun olmayan yeni bir trend ortaya çıkarsa otomatik filtrelerimizi hızla güncelleyerek bu tür içeriklerin YouTube Kids'de yer almasını engelliyoruz."

Bir videonun YouTube'un çocuk versiyonuna eklenebilmesi için o içeriğin ailelere uygun olması gerekiyor. Bu videolar genellikle çocuğun gelişimine yardımcı olacak videolardan oluşuyor. Çocuklar, gerçek dünya ile etkileşim kurma aşamasında ona ilham verecek çeşitli videolardan yardım alabiliyor.

Şu an YouTube Kids Türkiye'de ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Çocuğunuzun güvenli bir şekilde video izlemesini istiyorsanız Kids'i denemeye başlayabilirsiniz.