YouTube'un Yavaşlatılmasıyla İlgili Google'dan Açıklama Geldi!

Google, insanların YouTube'da yaşadığı son yavaşlamaların reklam engelleyicilere karşı olan duruşlarıyla bir bağlantılarının olmadığını doğruladı.

Geçtiğimiz hafta yeni bir yavaşlama dalgası daha kullanıcıları vurdu ve birçok kişi bu sorunla karşı karşıya kaldı. YouTube kullanıcıları, reklam engelleyicileri etkin olduğunda platformda büyük gecikmeler yaşadıklarını bildirdi.

Google Yaşanan Problemi Üstlenmedi

YouTube Premium aboneliği olan bazı kullanıcılar da reklam engelleyicileri başka amaçlarla kullandıkları için yavaşlama yaşadıklarını söyledi. Garip bir şekilde Google, reklam engelleyicilerin devam eden sorunla hiçbir ilgisi olmadığını doğruladı.

Son zamanlarda YouTube'da yükleme gecikmeleri yaşayan kullanıcılarla ilgili raporların reklam engelleyici tespit çalışmalarımızla ilgisi yoktur, Yardım merkezimiz, sorun yaşayan kullanıcılar için sorun giderme ipuçları sunuyor.

Google tarafından önerilen sorun giderme adımlarını takip etmekte kesinlikle fayda var ancak reklam engelleyici kullanıyorsanız YouTube performansının şüphesiz etkileneceğini de unutmamak gerek.

uBlock Origin geliştiricisi Raymond Hill'e göre yaşanan YouTube yavaşlaması hem AdBlock hem de AdBlock Plus'ı aynı anda kullananları etkiliyor.

Hill, sorunun Google'ın YouTube'u yavaşlatmak için yeni kodlar yayınlamasından ziyade reklam engelleyicilerden kaynaklandığını belirtiyor.

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