YouTube'u Durdurmak Mümkün Değil: Yeni Algoritmayı Test Etmeye Başladı!

YouTube'un genel olarak sıkça yeni özellikler test ettiğini ve kullanıcılarına hızlı bir şekilde sunduğunu görmeye alışkınız. Ancak şirketin son zamanlarda biraz gaza bastığını söylesek yanlış olmaz.

Shorts, TV ve web kullanıcılarının deneyimini iyileştirmek ve geliştirmek için testler yapan YouTube, şu an yeni bir özelliği daha test aşamasına taşıdı. Şu an bu özellik kısıtlı sayıda kullanıcının erişimine açıldı.

YouTube Abonelikler Akışındaki Yenilik

YouTube mobil kullanıcıları, isteğe bağlı olarak ayarlayabilecekleri "Abonelikler özet akışı" özelliğine kavuşacak. Test aşamasındaki bu özellik, "En Alakalı" adında bir filtre ile olacak görünecek.

Şu an Abonelikler sekmesine bakıldığında videolar en güncel olana göre sıralanıyor. Ancak bu özellikle YouTube'un "En Alakalı" olarak değerlendirdiği videolar görünmeye başlayacak. Burada görülen videolar sık izlenen ve en çok etkileşime girilen içerik üreticilerine göre şekillenecek.

Tamamen isteğe bağlı olarak kullanılacak bu özellik, aslında kullanıcılar için oldukça faydalı olabilecek. YouTube'un mobil kullanıcısı oldukça az olsa da özelliğin kullanılabilirliğine göre geliştirmeler yapılacağı da söyleniyor.

Özelliğin tamamen isteğe bağlı olduğunu belirtmekte fayda var. Eğer bu görünümü istemiyor, varsayılandan devam etmek istiyorsanız tek hamleyle bu özelliği deaktif edebilirsiniz.