YouTube'un Yeni Yapay Zeka Araçlarıyla Şarkı Üretmek Hiç Olmadığı Kadar Kolay!

YouTube'un yeni yapay zekâ araçları, ünlü bir şarkıcının sesiyle hayalinizdeki şarkıyı yaratmanıza olanak tanıyacak.

YouTube son dönemde yapay zekâ tabanlı araçlara odaklanmaya başladı ve araçları kullanıcıların kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

Şarkıcılara İstediğinizi Söyletin: Dream Track

Bunlardan ilki Dream Track adı verilen yapay zekâ aracı, YouTube Shorts için 30 saniyelik müzik parçaları oluşturmak üzere dokuz ana akım sanatçıdan oluşan bir grubun seslerinden yararlanmanızı sağlıyor.

Bu özelliğin çalışma şekli, ne duymak istediğinizi anlatan bir metin girmeniz ve ardından aracın arayüzünde görünen bir şarkıcıyı seçmenizden geçiyor. Katılımcı müzisyenler arasında John Legend, Sia ve T-Pain yer alıyor; hepsi de programın bir parçası olmak için onay vermiş durumda.

Dream Track ilk etapta mobil cihazlarda küçük bir grup Amerikalı içerik oluşturucusunun kullanımına sunulacak. Daha geniş bir sürümünün ya da masaüstü versiyonunun ne zaman çıkacağı konusunda bir bilgi yok.

Sesleri Müziğe Dönüştürün: Music AI Tools

İkinci yapay zekâ aracı ise yüklenen bir vokal örneğinden parçalar oluşturabiliyor ve Music AI Tools olarak adlandırılıyor. Örneğin mırıldandığınız kısa bir ses kaydı enstrümanla kayda alınmış bir sese dönüştürülebiliyor.

Yapay zekâ aracının arayüzü, çeşitli düzenleme araçlarının yanı sıra klasik ses düzenleme programlarını andırıyor. Arayüz üzerinden, sesten müziğe dönüştürülen kayıtlar üzerinde düzenlemeler yapılabilecek.

Google, şu anda bu özelliği YouTube'un Music AI Incubator programında yer alan ve müzik endüstrisinin dört bir yanından "sanatçılar, söz yazarları ve yapımcılardan" oluşan özel bir grupla test ettiğini söylüyor. Ne zaman geniş çapta yayınlanacağına dair bir bilgi yok.

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