YouTube'dan Kanal Sahiplerine Yeni Özellik: Yorumlara Sesli Yanıt Verebilecekler!

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla platformuna yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre bunlardan sonuncusu daha çok içerik üreticileri için olacak.

Google cephesinden gelen yeni açıklamaya göre, YouTube'daki kanal sahiplerinin videolarına gelen yorumlara sesli yanıt vermesini sağlayacak yeni bir özellik test edilmeye başlandı.

Kanal Sahipleri, Sesli Yanıt Özelliği Sayesinde İzleyicilerle Daha İyi Etkileşim Kuracak

ABD merkezli teknoloji devi Google, kısa bir süre önce yayınladığı blog yazısında yeni videolara sesli yanıt özelliğinin test edildiğini duyuruldu. Geliştirilen yeni özellik, ilk etapta sadece içerik üreten kanal sahipleri tarafından kullanılabilecek.

İçerik üreticileri, yanıt verme bölümüne eklenecek yeni seçenekle birlikte sesli cevaplarını kaydedip yayınlayabilecek. Yorumlara gelen sesli yanıtlar, herkes tarafından dinlenebildiği gibi, isteyen kullanıcılar yanıtı transkript seçeneği üzerinden yazıya döküp okuyabilecek. Yeni özelliğin ilk olarak sadece iOS cihazlarda çalışacağını ve kanal sahiplerinin, kendi videoları dışında başka bir içerikte sesli yorum yapamayacağını belirtelim.

YouTube, yeni sesli yanıtlatın içerik üreticileri ile takipçileri arasındaki bağı daha da sağlamlaştırmasını ve oluşan etkileşimleri artırmasını hedefliyor. Şu anda bazı ABD'li birseysel kanallar tarafından test edilen özelliğin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ise merak konusu.

Peki siz yeni yorumlara sesli yanıt özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...