YouTube, Z Kuşağına Özgü Reklamlar Oluşturmaya Başlıyor

Google'ın sahibi olduğu video paylaşım platformu YouTube, markaların popüler müzik aracılığıyla Z kuşağına reklam vermesini kolaylaştırmak için tasarlanmış iki yeni yapay zekâ destekli özelliği tanıttı.

Yeni reklam özellikleri, YouTube'u hem güçlü bir müzik platformu hem de genç kitleyle bağlantı kurmanın bir yolu olarak müzikten yararlanmak isteyen markalar için ana durak noktası olarak konumlandırma çabasıyla hayata geçiriliyor.

Bu yılki Coachella Vadisi Müzik ve Sanat Festivali'nin bitiminden birkaç gün sonra bugün yapılan bir duyuruda YouTube kendisini "festival sezonu boyunca, özellikle de performanslardan kıyafet ilhamlarına, vlog'lara ve daha fazlasına kadar çeşitli videoları paylaşmak ve bunlarla etkileşim kurmak için platforma gelen Z kuşağı arasında içerik için nihai hedef" olarak tanımladı.

Reklam Amaçlı Kullanılacak Olan Yapay Zekâ Nasıl Çalışıyor?

Bugün duyurulan yeni özelliklerden ilki olan Gen Z Music, YouTube'daki Z kuşağı kullanıcıları arasında trend olan şarkıları belirlemek için yapay zekâ kullanıyor.

İkinci özellik ise markaların, YouTube'un ilk olarak Eylül 2020'de kullanıma sunduğu TikTok benzeri, öncelikle mobil cihazlar için tasarlanmış kısa biçimli video özelliği Shorts'tan yararlanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

YouTube esasında yapay zekâya yabancı değil. Platform uzun zamandır kullanıcı akışlarını kişiselleştirmek için algoritmalar kullanıyor ancak bugünkü duyurudan da anlaşılacağı üzere marka, reklamverenleri kilit kitlelerle buluşturmanın bir yolu olarak bu teknolojiye daha fazla eğilmeyi planlıyor.