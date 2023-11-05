YouTube, Zararlı İçeriklere Karşı Gençlerin Korunmasını Artırıyor!

YouTube, bu hafta içerisinde gençlerin korunmasını daha da artırmayı amaçlayan bir dizi yeni özelliği duyurdu. Platform, zaten gençlerin güvende olmasını sağlamak için katı kurallara sahip olsa da, bu kuralları atlamaya çalışan kişiler her zaman olabiliyor.

Bu özellikler, Gençlik ve Aileler Danışma Komitesi ile işbirliği içinde geliştirildi ve yakın gelecekte uygulamaya konulacak.

Sınırlandırmalar Yolda!

Platform, artık fiziksel görünümü karşılaştıran, belirli vücut tiplerini veya kiloyu idealize eden veya sosyal saldırı şeklindeki içeriklerin önerilerini sınırlayacak.

Ayrıca, Mola Ver ve Yatma Zamanı hatırlatmaları da daha belirgin ve sık görünür hale getirilerek, 18 yaşın altındaki izleyiciler için varsayılan olarak açık olacak.

Bu hatırlatıcılar, izleyicilerin her saat başı Mola Verme hatırlatıcılarını ayarlayabildikleri bir varsayılan ayarla birlikte sunulacak.

Son olarak, YouTube, kriz kaynakları panellerini daha kapsamlı bir deneyim sunacak şekilde genişletti. Bu, izleyicilere intihar, kendine zarar verme ve yeme bozuklukları ile ilgili yardım konularını keşfetmelerinde yardımcı olmayı amaçlıyor.

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