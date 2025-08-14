Bu Mekanizma FPS Oyunlarında Hep Kazanmanızı Sağlıyor

Youtuber "Basically Homeless" lakaplı Nicholas, oyun dünyasında tartışma yaratacak bir teknolojiye imza attı. Nicholas, Counter-Strike 2 gibi oyunların ekran görüntüsünü gerçek zamanlı olarak analiz edebilen mekanizması sayesinde gördüğü anda hedefi etkisiz hale getirebiliyor. Daha şimdiden tartışma konusu haline gelen bu ev yapımı "aimbot", tetikleme sistemiyle çalışıyor.

You Only Look Once Counter-Strike Gerçek Hayat Aimbotu

Bu sisteme "You Only Look Once" (YOLO) adını vermiş. YOLO — sadece bir kez bakma — sistemi, "Nöromüsküler Nişan Yardımı" sayesinde oyun içindeki hedefleri tespit ediyor. Tespit işleminden sonra kol kaslarını tetikleyerek nişangahı direkt olarak hedefin üzerine yerleştiriyor ve tetiği çekiyor.

E-Sporculardan Daha Hızlı Tepki Veriyor

Nicholas, YOLO sistemini yapay zekânın desteğiyle geliştirmeyi başardı. Projenin arkasındaki motivasyon ise yaş aldıkça yavaşlamaya başlayan tepki süresi oldu. Nicholas'ın geliştirdiği aimbot, e-sporculardan bile daha hızlı refleks göstermesini sağlayacak. Şimdilik bir insanın ortalama tepki süresine eş bir değerle çalışan YOLO, yakın zamanda 100 milisaniyenin altında tepki verecek. Normal bir insanın tepki süresi ortalama 200 milisaniyedir. E-sporcular ise 150 milisaniyeye kadar, hatta daha aşağısına bile çekebiliyor.

Dürbünlü Silahlarda Etkileyici Doğruluğa Ulaştı

Daha şimdiden tartışmalı olan YOLO, ilk başlarda gecikme sorunu yaşasa da Nicholas donanım ve yazılım güncellemeleriyle sistemi mükemmelleştirdi. Böylece son versiyonlarda tetik parmağına vuran bir mekanizma eklenmiş oldu. Sistem, özellikle dürbünlü silahlarla yapılan testlerde etkileyici sonuçlar verdi ve Nicholas'a profesyonel oyuncuları bile geride bırakmasını sağlayacak bir ivme kazandırdı.

"Kasları Harekete Geçirdiği İçin Hile Sayılmaz"

Nicholas, sistemin "hile" olup olmadığına dair, bilgisayarın karar verdiğini fakat fiziksel hareketleri kendi kaslarının yaptığını söyleyerek durumun nötr olduğunu söylüyor. Yani sisteme hile veya değil demek zor. Öte yandan oyuncular, bu tür bir dış müdahalenin kesinlikle hile olduğunu savunuyor. Siz ne düşünüyorsunuz?