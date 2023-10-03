Ünlü YouTuber MrBeast, NBA Takımına Sponsor Oldu: Maçlarda Görülecek!

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan ünlü YouTuber MrBeast, dünyanın en çok aboneye sahip bireysel YouTuber'ı olarak biliniyor. Ayrıca TikTok'ta da 87 milyondan fazla takipçisiyle ilk beşte yer alıyor.

YouTube, TikTok, Instagram ve X'teki takipçi sayısıyla rekorlar kıran MrBeast, NBA'de Güneydoğu Grubu'nda yer alan Charlotte Hornets'a sponsor oldu. NBA bu haberi kendi internet sayfasından duyurdu.

Formalarda Logosu Olacak!

YouTuber MrBeast'in atıştırmalık markası Feastables'ın logosu, 2023-2024 NBA sezonu boyunca Charlotte Hornets’ın formalarında görünecek. Feastables, 2022 yılında MrBeast isimli çikolataları ve gofretleriyle ünlenen bir atıştırmalık markası.

Feastables'ın logosu Charlotte Hornets'ın dışında ayrıca Greensboro Swarm ve e-spor takımı Hornets Venom GT’nin de formalarında görünecek. Logo; maçlarda, Charlotte Hornets ekibinin basın toplantılarında ve verdikleri röportajlarda arka planda olacak.

MrBeast'in Feastables atıştırmalık markasına daha önce Night Media ve protein bar markası RxBar, destek olmuştu. Night Media, NBA takımları için alınan sponsorluk kararını da desteklediğini açıkladı.

Night Media CEO’su Reed Duchscher, YouTuber MrBeast ve NBA takımı Charlotte Hornets arasındaki iş birliği hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bu ortaklık türünün ilk örneği ve yaratıcı markalar ile NBA’in gelecekte nasıl birlikte çalışmaya devam edeceğini görmek beni heyecanlandırıyor. Hornets, NBA’deki en heyecan verici takımlardan biri ve gençlerin favorileri arasında yer alıyor. Dolayısıyla Feastables ile Hornets iş birliği yaptığı için heyecanlıyız."

MrBeast, geçtiğimiz haftalarda Galaxy cihazları için Samsung ile de ortaklık kurmuştu. Dolayısıyla ünlü YouTuber ilerleyen zamanlarda yeni projelerde ve yeni ortaklıklarda bulunabilir.

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