YouTube'da son zamanlarda artan "yüzsüz kanallar" trendi, birçok içerik üreticisinin korkulu rüyası haline geldi. Söz konusu kanallar, başka içerik üreticilerinden çaldıklarını yapay zeka araçlarını kullanarak zahmetsiz, eforsuz bir şekilde yeniden üretiyor.

Ancak içerikleri çalınan bir Youtuber bayağı külyutmaz ve bu botlara karşı mücadele vermeye başladı. Ne mi yapıyor? İnsanların göremediği, ancak AI'ları çıldırtan "çöp veriler" ekleyerek içeriğini koruyor.

Yüzsüz Kanal Trendi Nedir?

YouTube'da son dönemde popülerleşen yüzsüz kanallar, genellikle AI destekli araçlarla çalışıyor. Bu kanallar, başka YouTuber'ların transkriptlerini çalıp AI özetleyicilerle yeniden işleyerek kendi içeriklerini üretiyor—kendi içerikleri dediğimize bakmayın, çünkü zaten var olan bir içeriği alıp yapay zekaya baştan yazdırmanın içerik üretmekle uzaktan yakından alakası yok.

Teknoloji üzerine derinlemesine içerikler üreten Youtuber F4mi, bu AI botlarına karşı benzersiz bir strateji geliştirdi; videolarının altyazı dosyalarına insanların göremediği, ancak AI'ların işlemesini imkansız hale getiren çöp veriler ekliyor.

Bu yöntem .ass altyazı formatı sayesinde mümkün oluyor. .ass formatı, renkler, yazı tipleri, konumlandırma gibi gelişmiş özellikler sunuyor.

F4mi, bu özellikleri kullanarak altyazı dosyalarına görünmez metinler ekliyor. Yani izleyen için gözle görülecek hiçbir şey yok. Bu metinler AI özetleyicilere girdiğinde, gerçek içeriği boğarak anlamsız çıktılar üretmelerine neden oluyor.

Bu Yöntem Yapay Zekaya Karşı Durabilir Mi?

Yöntemin yeterliliği tartışılır. F4mi, ChatGPT gibi modellerin bazen yöntemi aşabildiğini belirtti. Ancak altyazı dosyalarını ne kadar karmaşık hale getirirseniz yapay zekanın işi o kadar zorlaşıyor. Yani daha karmaşık veriler içerikleriniz için çok daha güvenli; fakat bu sefer de çökme sorunları meydana geliyor.

.ass formatı, Youtube'un mobil uygulamasıyla uyumlu değil. Bazen ekranda siyah kutular belirmesine sebep oluyor. Ek olarak OpenAI'ın bir diğer aracı Whisper, ses dosyalarını direkt olarak işleyip altyazıya dökebildiğinden .ass formatı karşısında avantaj kazanıyor.

F4mi'nin çabaları, AI botlarına karşı verilen daha büyük bir mücadelenin parçası. Yapay zeka her gün gelişiyor ve bu durum içerik üreticilerini çileden çıkarmaya devam ediyor. Onlar mücadeleyi sürdürdükçe yapay zeka da ona göre geliştirilecek ve muhtemelen içinden çıkılamaz bir durum baş gösterecek—yapay zekaların önü kanunlarla kesilmezse tabii.