Yüksek Mahkeme'den Kiracılara Darbe: Yüzde 25 Zam Arttırılacak!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, konutlardaki kira artışlarını düzenleyen yüzde 25'lik sınıra dair çifte bir karar açıkladı. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki dengesizliği ele alan mahkeme, hem ev sahiplerini sevindiren bir karara imza attı, hem de kira artış sınırlamasını eleştiren bir diğer emsal kararla dikkat çekti.

Yüzde 25 Zam Adil Değil!

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan dava, mahkemelerin kira artış sınırlamalarına ilişkin çifte bir perspektif sundu. Ev sahibi, 2019 yılında kiraladığı evin kira bedelini yıllık yasal artış oranları üzerinden güncelledi. Ancak bu artış, aynı binada bulunan diğer konutların kira rayiç bedellerinin altında kaldığı gerekçesiyle yargıya taşındı.

Yerel mahkeme, yüzde 25'lik sınıra uymadığı için ev sahibinin talebini reddetti. Ancak ev sahibi, istinafa başvurarak mahkemenin kararını bozdurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını desteklemedi ve yüzde 25'lik sınıra eleştiri getirerek adil olmadığına hükmetti.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

Her somut olayın özelliğine göre, uyarlama istenen taşınmazın mevcut durumunun dikkate alınması gerektiği, yerel mahkemece uyarlama davalarında uygulanması gereken kurallar, belirtildiği şekilde tek tek ortaya konularak ve konularında uzman üç kişilik bilirkişi kurulundan, tüm bu veriler, kiralananın niteliği, kullanma alanı, konumu, bölgedeki kira parasını da etkileyecek normalin üstündeki imar ve ticaret değişiklikleri, emsal kira paraları, vergi ve amortisman giderlerindeki artışlar, döviz kurlarındaki ani ve aşırı iniş ve çıkışlar ile ülkeyi sarsan ciddi ekonomik kriz veya doğal afetlere bağlı ödeme esaslarının yeniden düzenlenmesini gerektirecek olayların varlığı araştırılıp değerlendirilmek suretiyle bir rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği olduğundan bahisle hakkaniyete uygun hüküm kurulması gerektiği ifade edilmiştir.