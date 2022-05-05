Mayıs Ayı Kira Artış Oranları Belli Oldu

Mayıs ayına girmemizle birlikte rutin aylık oranlar gelmeye başladı. Bunlardan birisi de ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor. Kira zamlarıyla ilgili yapılan araştırma TÜİK'in açıkladığı TÜFE üzerinden alınan rakamları içeriyor.

Açıklanan rakamlara göre tüketici fiyat endeksi yani TÜFE yıllık %69,97, aylık %7,25'lik artış yaşadı. TÜFE'deki bu artış bir önceki aya göre %7,25 gerçekleşirken, geçtiğimiz yılın Aralık ayına göre %31,71, geçtiğimiz yılın Nisan ayına göre %69,97 ve geride kalan 12 ayın ortalamasına göre %34,46 oranına sahip.

Açıklanan kira artış oranları son 2 ayı kapsıyor. Nisan ayında TÜFE yıllık %61,14, aylık %5,46 oranında artış gösterirken geride kalan 12 ayın ortalamasında %29,88 artış yaşandı. Peki bu artış nasıl hesaplanıyor? 2000 lira kira ücreti olan bir daire %29,88 artış sonrası kirası 2000'in %29,88'i olan 597 TL zamla karşılaşıyor.

Mayıs Ayı Kira Artış Oranı

Mayıs ayına geldiğimizde ise %34,46 oranında açıklanan geride kalan 12 ayın ortalaması, 2000 liralık bir kira ücretinin tam 689 TL zamla karşılaşacağını gösteriyor. Peki sözleşmeli dairelerde durum ne?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihle bağıntılı 12 aylık TÜFE ortalaması ile hesaplanan yasal kira artış oranı sayesinde ev sahipleri kiracısına bu oranın üzerinde bir artış gerçekleştiremiyor. Açıklanan rakamların üzerinde yapılan kira zamlarında kiracılara ev sahiplerine dava açma hakkı sağlanıyor. Bu nedenle ev sahiplerinin yapacakları zamlar öncesi mevcut kira zamlarını araştırması ve hukuken sorun yaşamaması adına bu oranlar çerçevesinde zam yapması gerekiyor.

Peki sizin mevcut oranlar hakkında düşünceleriniz neler? Kira zamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.