DSÖ, Yüksek Tansiyon Hasta Sayısını Duyurdu: Endişe Veriyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan bir açıklama ile birlikte yüksek tansiyon hasta sayısı belli oldu. DSÖ tarafından açıklanan miktar endişe veriyor.Yapılan açıklamaya göre "sessiz katil" olarak nitelendirilen bu hastalık, kalp damar hastalıkları nedeni ile gerçekleşen ölümlerin üçte birinden sorumlu.

Yüksek Tansiyon Hasta Sayısı 1 Milyarı Aştı

DSÖ, Londra merkezli Imperial Collage ile birlikte gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını yayımladı. NTV'deki habere göre yapılan araştırmada, dünya genelinde toplamda 1 milyar 300 milyon kişinin yüksek tansiyon hastası olduğu gün yüzüne çıktı.

Kan basıncının düzenli ölçümü ile kolay bir şekilde teşhisi konulabilen bir hastalık olan yüksek tansiyon, düşük maliyetli ilaçlar ile tedavisi bulunuyor. Yayımlanan çalışma sonuçlarına göre hastaların yaklaşık olarak yarısı yüksek tansiyon hastası olduğunun farkında değil. Dolayısıyla kişiler, yüksek tansiyon hastası olduklarını bilmedikleri için bu hastalıkla ilgili tedavi de olmuyor.

Yüksek tansiyon, felç, kalp rahatsızlığı ve böbrek hastalıklarını tetikliyor. 2019 yılında 17 milyon 900 bin kişi, kalp damar hastalıklarından ötürü hayatını kaybetti. Meydana gelen ölümlerin üçte birinde yüksek tansiyonun önemli bir role sahip olduğu belirtildi.

Yapılan araştırmada, yüksek tansiyona sahip kişi sayısının son 30 yıl içerisinde çok az değiştiği ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütünde görevli olan bir kişi, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. DSÖ yetkilisi, yaptığı açıklamada, düşük gelirli ülkelerde durumun alarm verici seviyede olduğunun altını çizdi.

Yüksek tansiyonun en ölümcül hastalıklardan bir tanesi olduğunu söyleyen DSÖ yetkili, Sahra Altı Afrika'nın birçok kısmında, Güney Asya'nın bazı bölümlerinde, Büyük Okyanus'taki adaların bazılarında gerekli tedaviye ulaşılamadığını belirtti. Genetik faktörün yanı sıra yaşam tarzı da yüksek tansiyon riskini arttıran etkenler arasında yer alıyor.

COVID-19 Benzeri Salgın Yaşanma İhtimali Hesaplandı

Yeni bir çalışmada koronavirüs benzeri salgın yaşanma ihtimali değerlendirildi. Çalışmanın sonucunda yeni, büyük pandemilerin beklenilenden çok daha yüksek bir ihtimal olduğu keşfedildi. Araştırma ekibi aslına bakılacak olursa koronavirüs ile hemen hemen aynı düzeyde bir etkisi olabilecek salgının her yıl yüzde 2 arttığını tespit etti.

Bu, bir insanın yaşamının süresi göz önünde bulundurularak ele alındığında her insanın hayatında en az bir kez büyük bir salgın görme ihtimalinin yüzde 38 olduğu ve olasılığın gün geçtikçe daha da kötüleştiği anlamına geliyor.