Dışişleri Bakanı Açıklama Yaptı: Yunan Adalarına Yedi Günlük Vize Geliyor mu?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında gündeme gelen yedi günlük vize uygulamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yunanistan'ın Yedi Adada Vize Uygulaması AB Komisyonu Onayı Alıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin yazılı açıklamasına göre Yunanistanlı yetkililer Sayın Cumhurbaşkanımızın Atina ziyaretinde Türk vatandaşlarının on Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde uygulanacak kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize konusundaki çalışmanın AB Komisyonu tarafından onaylandığını iletti.

Yunanistan'ın bu konuda bir yönetmeliğin hazırlanmakta olduğunu aktardığı ifade edildi.

Açıklamada "görüşmelerimiz devam ediyor" başlığı altında uygulamanın resmi olarak bildirilmesinin beklenildiği ve bu süreçte Yunan makamlarıyla adalardaki gümrük ve pasaport kontrolü gibi altyapı konularında vatandaşların sorun yaşamamaları için görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

Ayrıca konunun bir süredir üzerinde çalışıldığı ve resmi açıklamanın yapılmasının ardından uygulamanın detaylarının belirleneceği ifade edildi.

Yunan adalarına yapılacak olan ziyaretlerde kullanılacak olan yedi gün geçerli vize hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.