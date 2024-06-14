Yurt Dışı Çıkış Harcı için Büyük Zam İddiası: Ne Kadar Artacak?

Yurt dışına seyahat eden Türk vatandaşlarının bildiği üzere ülkeden çıkış yapmadan önce devlete zorunlu bir bedelin ödenmesi gerekiyor. Bu ödemeye yurt dışı çıkış harcı adı verilirken, 2024 yılı itibariyle bu kapsamda yolculardan çıkış başına 150 TL tahsil ediliyor. Ancak son gelen bilgilere göre bu harç çok yakında zamlanacak.

Yurt Dışı Çıkış Harcı 10 Kat Zamlanacak İddiası

Ekonomim'in haberine göre günümüzde 150 TL olan yurt dışı çıkış harcı yaklaşık 10 kat zamlanarak 1000 ila 1750 TL seviyelerine çıkacak. Zira bayram tatilinin ardından TBMM gündemine gelecek vergi paketi kapsamında söz konusu harç için yapılacak artışın da görüşüleceği iddia ediliyor.

Yurt dışı çıkış harcı 1000 TL olarak açıklanırsa artış oranı yüzde 566, 1750 TL olarak belirlenirse yüzde 1066 olacak. Bununla birlikte şu an için resmi mecralardan konuyla ilgili bir açıklama gelmediğini ve bu detayların bir söylentiden ibaret olduğunu belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yurt dışı çıkış harcı zamlanacak mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.