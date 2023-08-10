Yurt İçi Uçak Bileti Tavan Fiyatları Zamlandı!

Son dönemlerde yakıt ve döviz masraflarındaki artış uçak bileti fiyatlarına da yansıdı.

İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat bir kez daha yükseltildi. Daha önce 1150 lira olarak belirlenen tavan fiyatlar artık koltukların %85'i için 1650 TL, uçağın kalan %15'i için ise 2500 TL olacak.

Yurt İçi Uçak Bileti Yeni Tavan Fiyatı 1650 TL Olarak Belirlendi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ilk olarak 2013 yılında iç hat uçuşları için tek yön 299 liradan başlayan tavan fiyat belirlemişti. Takip eden yıllarda kademeli artışlar yapıldı ve 2021 yılı sonunda tavan ücret 499 liraya ulaşmıştı. Şimdi ise uçağın koltuk sayısının %85'ini kapsayan kısım için tavan ücreti 1650 lira olarak belirlenmiş durumda.

Yurt içi business sınıfı ve yurt dışı biletler için tavan fiyatlarda herhangi bir kısıtlama bulunmadığını belirtelim.

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