Yurtdışından Alınan Telefonlarda Kullanım Süresi Değişiyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışından ithal edilen cep telefonlarının Türkiye'ye kayıt edilmeden önceki kullanım süresinin 120 günden 180 güne çıkarıldığını duyurdu.

Bir müjdemiz de yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili



Yapılacak yeni düzenleme ile



Yurt dışı cep telefonlarına e-devlet üzerinden “Geçici haberleşme” için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahus olarak 30’ar gün uzatılabilecek pic.twitter.com/TNoaRU3SXW — Zafer Sırakaya 🇹🇷 (@SirakayaZafer) December 25, 2023

Yeni Düzenleme İle Telefon Kullanım Süresi Artıyor!

Sırakaya, yaptığı açıklama ile yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt süresi, 180 güne çıkarıldı. Bu sayede, yurt dışından getirilen cep telefonları, Türkiye'ye kayıt edilmeden önce 180 gün boyunca kullanılabilecek. Ayrıca, E-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda, mobil cihazların kullanım süresi, iki defa olmak üzere 30'ar gün süreylede uzatılabilecek.

Yapılan düzenlemeyle, yurt dışından getirilen cep telefonlarının, Türkiye'ye kayıt edilmeden önce daha uzun süre kullanılabilmesi sağlanmış oldu. Bu durum, yurt dışından cep telefonu getiren vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacak.