Yurtdışından Alınan Telefonlarda Kullanım Süresi Değişiyor!

Yurtdışından getirilen telefonlara yeni düzenleme ile kullanım süresine değişiklik getirildi. İşte detaylar!

Mete Ülken
Mete Ülken -

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışından ithal edilen cep telefonlarının Türkiye'ye kayıt edilmeden önceki kullanım süresinin 120 günden 180 güne çıkarıldığını duyurdu.

Yeni Düzenleme İle Telefon Kullanım Süresi Artıyor!

Sırakaya, yaptığı açıklama ile yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt süresi, 180 güne çıkarıldı. Bu sayede, yurt dışından getirilen cep telefonları, Türkiye'ye kayıt edilmeden önce 180 gün boyunca kullanılabilecek. Ayrıca, E-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda, mobil cihazların kullanım süresi, iki defa olmak üzere 30'ar gün süreylede uzatılabilecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi'nde kapsamlı bir güncelleme gerçekleştirerek, işlem başına ödemelerin üst limitini 50 bin TL'ye yükseltti.

Yapılan düzenlemeyle, yurt dışından getirilen cep telefonlarının, Türkiye'ye kayıt edilmeden önce daha uzun süre kullanılabilmesi sağlanmış oldu. Bu durum, yurt dışından cep telefonu getiren vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacak.

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