Yüz Maskeleri İnsanları Birbirine Yabancılaştırıyor mu?

Yeni tip koronavirüs dünyanın dört bir yanına yayıldıktan sonra hemen hemen her ülkede yüz maskeleri kullanmak, sosyal mesafeye dikkat etmek, kalabalık ortamlardan kaçınmak, elleri düzenli olarak yıkayarak birtakım hijyen kurallarını hayatımızın merkezine almak bir rutin haline geldi.

Hijyen kurallarına uymak harika bir alışkanlık olsa da salgının ilerleyen günlerinde virüse yakalanmamak için alınan en önemli tedbirlerden maskenin insanların birbirini tanımasına engel olduğu ortaya çıktı.

Yüz Maskeleri, İnsanların Birbirini Tanımasını Engelliyor

İsrail’deki Negev Ben-Gurion Üniversitesi ve Kanada'daki York Üniversitesi'nden bazı akademisyenler, maskenin insan ilişkileri üzerindeki etkisini araştırmak için başlattığı ortak çalışmanın sonuçlarını Scientific Reports adlı akademik dergide yayımladı.

İki üniversitenin ortak araştırması, salgın sürecinde maske takmanın insanların birbirine yabancılaşmasına neden olduğunu gün yüzüne çıkardı. Araştırmacılar, COVID-19’la mücadele kapsamında maske takmanın birini tanıma olasılığını yüzde 15 oranında düşürdüğü kanısına vardı.

Makalenin yazarlarından Prof. Erez Freud ve Prof. Tzvi Ganel, yapılan araştırma hakkında şu ifadelere yer verdi: “Bir tanıdığını ya da arkadaşını her zaman tanıyamayanlar, yalnız değilsiniz. Yüzler, insan algısındaki en bilgilendirici ve dikkat çekici görsel uyaranlardan ve iletişimdeki rolü eşsiz. Bütün yüze bakmak yerine, artık gözlere, burna, yanaklara ve diğer gözüken kısımlara bakıp yüzün tamamının kime ait olduğunu bulmamız gerekiyor. Eskiden bunu hemen yapardık.”

Negev Ben-Gurion Üniversitesinin psikoloji alanında çalışmalarını sürdürmekte olan Prof. Galia Avidan, gerçekleştirilen çalışma hakkında yaptığı açıklamada, "Tanıdığımız insanları tanımayabilir, tanımadığımız insanları tanıyormuş gibi düşünebiliriz. Yüz maskeleri, yüzleri ayırt etme konusunda önceden de sıkıntı yaşayan insanlar için daha da sıkıntı verici olabilir" ifadelerini kullandı.

“Maske Takmak Pasif Bağışıklık Sağlıyor”

Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Akdağ, geçtiğimiz haftalarda yeni tip koronavirüse karşı maske takmanın aşı etkisi yaratıp yaratmadığı ile ilgili yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadelere yer vermişti.