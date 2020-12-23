Bir Araştırmaya Göre Maske Takmak Tek Başına Yeterli Değil!

Amerikan Fizik Enstitüsü tarafından yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında takılan maskelere ilişkin oldukça önemli bir araştırma yapıldı. Araştırmanın sonucuna göre maske takmak tek başına yeterli değil. Peki, yüz maskeleri neden tek başına yeterli değil? Yapılan araştırma ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Maske Takmak Neden Tek Başına Yeterli Değil?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken bilim insanları tarafından yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin bilimsel araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde salgın hakkında her geçen gün yeni bilgilere sahip oluyoruz. Amerikan Fizik Enstitüsü, yüz maskelerinin COVID-19’un yayılma hızına etkisi üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

Bilim insanları, beş farklı malzeme türünden yapılmış maskeleri ve her bir maskenin öksürme ve hapşırma esnasında etrafa saçılan damlacıkları engellemede ne kadar başarılı olduklarına dair bir çalışma yaptı. Çalışma kapsamında yer alan maskeler arasında cerrahi maske, iki katmanlı kumaş, normal kumaş maske ve N95 gibi maskeler bulundu. Çalışmada yer alan tüm maskeler, damlacık yayılımını azalttı fakat tam olarak koruma sağlamadığı ortaya çıktı.

Enstitüde görevli bilim insanları tarafından yapılan çalışma, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen maskelerin tek başına yeterli olmadığını gözler önüne serdi. Çalışmaya göre enfekte olan bir kişinin yakınındayken maskeler takılı olsa bile virüs bulaşma ihtimali bulunuyor.

Amerikan Fizik Enstitüsünde görevli bilim insanları tarafından yapılan çalışmada maskelerin enfekte olan kişinin 6 feet (yaklaşık 1,82 metre) yakınında bulunan insanları virüsten korumak için yeterli olmadığı sonucuna varıldı. Çalışmaya göre maskeler doğru bir şekilde takıldığında bile damlacıkların yayılmasını tam olarak engellemiyor ve bu durum da sosyal mesafenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Örneğin, yapılan farklı bir araştırmada İngiltere’de her 4 kişinin üçünün maske taktığı sonucuna varılmıştı fakat ülkede vakalar hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor.

Sonuç olarak yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında hem maskeleri doğru bir biçimde takmalıyız hem de sosyal mesafe kuralına uymalıyız. Buna ek olarak hijyen kuralına da dikkat etmemiz gerekiyor.