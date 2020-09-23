Koronavirüs İçin Maske Takmak Antikor Üretimi Sağlıyor

Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Akdağ, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle takılan maskelerin aşı etkisi yaratıp yaratmadığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, koronavirüs için maske takmak aşılama yapılmış gibi antikor üretimi sağlıyor mu? İşte Prof. Dr. Akdağ tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları!

Koronavirüs İçin Maske Takmak Bağışıklık Kazandırıyor

Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Akdağ, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, maske takarak vücuda girmesi muhtemel olan yeni tip koronavirüsü miktarı oranının düşeceğini ve bu duruma bağlı olarak vücudun yeni tip koronavirüse karşı tıpkı aşılamada da olduğu gibi pasif bağışıklık kazanabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Akdağ, "Gerçekten de maske takmak pasif bir bağışıklık yapıp sanki aşılama yapılmış gibi vücuda küçük küçük dozlarda defalarca virüs girişi olduğu için antikor geliştirilmesini sağlayabiliyor. Son yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor. Örneğin neden bu virüs yoğun bakımdaki doktorlarda daha ağır seyrediyor? Çünkü virüs yükünü çok fazla bir şekilde alıyorlar ya da direkt temas sonucu hasta olan bir bireyde neden hastalık ağır seyrediyor? Çünkü yine virüs yükü çok fazla ve bu şekilde bünyeye çok fazla virüs alınmış oluyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İbrahim Akdağ, "Onun için virüs yükünün hafif olması hastalığı daha hafif seyretmemizi sağlıyor. Yani 'maske takmak virüse karşı pasif direniş sağlıyor' diyebiliriz. Son çalışmalar bunu gösteriyor. Maske takarak vücudumuza giren virüs miktarını düşürüyoruz. Bu durum virüsün vücuda girdiği doza bağlı olarak hem asemptomatik seyredilebilir hem de vücudumuz daha ağır hastalık geçirmekten ziyade hastalıktan önce aşılanmış gibi antikor geliştirebilir" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: