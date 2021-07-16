Yüz Tanıma Sistemi Yine Birini Mağdur Etti: Buz Pistinden Attılar!

Yüz tanıma sistemi tarafından yüzü kara listedeki bir kişi ile eşleştirilen siyahi bir genç sistem tarafından başkası ile karıştırıldı. Buz pistindeki görevliler, sistemin sonucuna bağlı kalarak genci mekandan uzaklaştırdı.

Genç kızın annesi Juliea Robinson ve eşi Derrick Robinson, çocukları Lamya Robinson'un işletmenin yüz tanıma teknolojisi tarafından mağdur edilmesinden sonra işletmeye karşı yasal işlem başlatmayı düşünüyor.

Yüz Tanıma Sistemi, Genç Kızın Eğlenmesine İzin Vermedi

Lamya'nın annesi Juliea Robinson, geçen cumartesi günü kızını arkadaşları ile eğlenmesi için bir buz pistine bıraktı ancak işletmede görevli çalışanlar, yüz tarama işleminin hemen ardından Lamya'nın mart ayında pistte bir kavgaya karıştığını söyleyerek onun içeri girmesine engel oldu.

Sistem aslında Lamya'yı mart ayında buz pistinde bir kavgaya karışan kişi olduğunu zannetmişti. Sistem, Lamya'yı kara listedeki kişi olarak tanımlamış ve onun kara listede olduğunu bildirmişti. Daha önce oraya bir kereliğine bile gitmemesine rağmen kendisine yasaklı olduğunun söylendiğini belirten Lamya, "Kafam çok karışmıştı çünkü oraya daha önce hiç gitmemiştim" dedi.

Robinson ailesi, görevlilerin Lamya'nın yanlış tanımlanmasının ardından genç kızın binayı terk etmesini istediğini ve genç kızın güvenliğini riske attığını söyledi. Genç kızın babası Derrick Robinson, orada çalışan görevlilerin hepsinin ne olabileceğini bir anlığına dahi düşünmeden kızını binadan dışarı çıkardıklarını ifade etti.

Yüz tarama yazılımının %97'lik bir eşleşme elde ettiğini açıklayan işletme, olay sırasında bakılanın bundan ibaret olduğunu belirtti ve yaşananlar için aileden ayrıca özür diledi.

Yüz Tanıma Sistemi Sorunlara Yol Açmaya Devam Ediyor

Michigan'da yaşayan bir kişi, bir süre önce yüz tarama sisteminin son kurbanlarından biri olmuştu. Robert Williams adlı ABD vatandaşı, polis tarafından aranmış ve ona teslim olması söylenmişti. Williams, bunun bir şaka olduğunu düşünerek telefonu kapattı ve her şeyin yolunda gittiğini varsayarak eşini aradı ama bu bir şaka değildi.

Williams, hiç beklemediği bir gün polisler tarafından durduruldu. Onu sorgulayan kişiler, Williams'a bir şüphelinin fotoğrafını gösterdi. Fotoğraftaki kişi Williams değildi.

2018 yılında 5 saatin çalındığı bir mağazanın kaydettiği görüntüdeki yüzü tarayan sistem, Williams'ı şüpheli olarak işaretlemişti. Daha sonra Williams'ın başına gelenlerin tamamının bir yanlışlıktan ibaret olduğu anlaşıldı ve 43 yaşındaki adam serbest bırakıldı.