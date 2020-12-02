Yüz Tanıma Sistemleri, Maskeli Yüzleri Gittikçe Daha İyi Tanıyor!

Yüz tanıma sistemleri, maske takan insanları giderek daha iyi tanımaya başlıyor. Amerika Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından salı günü yayımlanan veriler, yüz tanıma için geliştirilen algoritmaların yüzünde maske olan insanları daha iyi tanımaya başladığını kanıtlıyor.

150’den fazla kişi üzerinde yapılan araştırmaya dayanan rapor, maskelerin yüz tanıma algoritmaları için başlangıçta düşünüldüğü gibi büyük bir sorun oluşturmayacağını öne sürüyor.

Yüz Tanıma Sistemleri, Maskeli İnsanları Daha İyi Tespit Etmeye Başlıyor

Katılımcılar, NIST tarafından gerçekleştirilen çalışmanın bir parçası olan yüz tanıma algoritmalarını test etmek için maskeli hallerinin bir görüntüsünü araştırma ekibine gönderdi. Araştırma ekibi, gönüllü katılımcıların desteği ile yapılan testlerin sonuçlarını algoritmanın sonuçlarının yayımlanması ile eş zamanlı olarak yayımladı.

NIST, temmuz ayında maskelerin yüz tanıma üzerindeki etkisini ilk incelediğinde algoritmaların maskeli yüzleri tanımlamada çok da harika olmadığını tespit etti. Şaşırtıcı gelmeyecek bir şekilde burun ve ağzı kapalı olan bir insanın yüzünü tanımlamak, yüzünün tamamı açık olan bir insanı tanımlamaya göre çok daha zor oldu.

NIST tarafından yayımlanan rapor, sistemin herhangi bir uyarı vermeden kaç tane yüzün eşleştiğini gösteren yanlış eşleşmemiş oranlara (FNMR) odaklanıyor. Algoritmaların hata oranı temmuz ayında maskeli insanların görüntüleri ile karşılaştırıldığında yüzde 5 ile 50 arasında yükseldi.

Araştırma ekibinin sorunun üzerinde düşünmesi için biraz zamana ihtiyacı vardı ve bunu onlara veren ise yeni tip koronavirüs salgını oldu. Tüm dünyada etkisinin hissedildiği pandemi, araştırma ekibine gerekli olan zamanı verdi. Ekip zamanı iyi değerlendirmiş olmalı çünkü son raporlara göre maskeli yüzler artık çok daha iyi bir şekilde tanımlanıyor. Araştırma ekibinin verileri, yüz tanıma algoritmalarının maskeli yüzlerde daha iyi çalışmaya başladığını göstererek zamanı ne kadar doğru bir şekilde kullandığı ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçlarını paylaşan kişiler, çalışmada uygulanan birtakım sınırlamalara dikkat çekti. Rapordaki değerlerin gerçek maskelere dayanmadığı belirtildi. Aktarılan bilgilere göre çalışmada kullanılan insan yüzleri gerçek insan yüzlerinden oluşurken maskeler ise dijital ortamda sonradan eklendi. Kısacası renkli, üzerinde çeşitli şekiller içeren maskeler kullanılamadı.