Yüz Tanıma Yazılımı Suçsuz Kişinin Hapse Atılmasına Yol Açtı

ABD'de gerçekleşen bir hırsızlık olayında kullanılan yüz tanıma yazılımı suçsuz kişiyi hapse attı. Siyahi bir adamı suçsuz yere hapse attıran yüz tanıma yazılımı ise başsavcının kararı ile şimdilik askıya alındı.

2019'un başlarında New Jersey polisi, Woodbridge'deki bir oteldeki hırsızlık olayına çağrıldı. Polis otele gittiğinde şüpheli olay yerinden kaçmış ve yolda aracıyla birlikte bir polis arabasını kırmıştı. Otel ve caddedeki güvenlik kameralarını izleyen Amerikan polisi en nihayetinde haftalar sonra bir kimlik tespit etmeyi başardı.

Nijeer Parks adında bir adam, polis tutuklaması için hakkında arama çıkarıldığını öğrendi. Hakkında suç duyurusunda bulunan ve karakola çağrılan siyahi adam, yüz tanıma teknolojisinin yanlış kişiyi hedef göstermesinden dolayı hapse atıldı.

"Bunun neyle ilgili olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Daha önce Woodbridge'e hiç gitmemiştim, nerede olduğunu bile bilmiyordum" ifadelerini kullanan Parks, karakola vardığında kelepçelendiğini ve 10 gün hapiste kaldığını söyledi.

NJ Advance Media'ya göre Parks'ın avukatı, polis ve savcıların müvekkilini yalnızca yüz tanıma teknolojisi aracılığıyla sağlanan kanıtlara dayanarak takip ettiğini söyledi. Parks 10 günlük hapis cezası sonrasındaki açıklamasında ise, "Ceza yediğim bir geçmişim vardı, ancak 2016'dan beri evdeydim ve başım belada değildi" dedi.

Yüz tanıma yazılımı suçsuz kişiyi hapse attı

10 gün boyunca suçsuz yere hapiste yatan Parks, polisin aşırı güç, asılsız hapis ve acımasız ve olağandışı cezalarla suçladığını belirterek fiziksel ve duygusal tazminat talep ettiği bildirdi.

Ayrıca Clearview AI tarafından geliştirilen ve polis tarafından uzun süredir kullanılan DataWorks Plus yazılımı, yüz tanıma konusunda sınıfta kaldığı için tartışmalara yol açtı.

New Jersey'de gerçekleşen bu olay, uzmanların ırkçı bir önyargıya sahip olduğunu ve yüz tanıma teknolojisinin beyaz olmayan cilt tonlarında daha az doğru olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda New Jersey başsavcısı Gurbir Grewal, polise yüz tanıma teknolojisini kullanmayı bırakma emri verdiğini açıkladı.

Ancak yüz tanıma teknolojisi aracılığıyla hatalı kimlik belirlenmesinin tek örneği olmadığını da hatırlatalım. Bu yılın başlarında Robert Julian-Borchak Williams isimli siyahi bir adam, saat mağazasından 3.800 dolara mal olan beş saati çalmakla suçlanarak tutuklanmıştı. Sonradan ortaya çıkan belgelerde Williams'ın olayla alakası olmadığı gözlemlendi.