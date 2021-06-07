%100 Fiber Altyapı Hedefine 2023'e Kadar Ulaşılabilecek mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, geçtiğimiz haftalarda %100 fiber altyapı hedefi ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Bakan Yardımcısı Sayan, 2023 yılında Türkiye'nin tüm mahallerinde fiber internetin yer alacağını belirtmişti. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), fiber altyapı hedefini değerlendirdi.

Mevcut Yatırımlar %100 Fiber Altyapı Hedefinden Çok Uzak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, geçtiğimiz haftalarda "Bu yıl sonuna kadar Türkiye‘deki tüm mahallelerin yüzde 90‘ına fiber İnternet gelecek, 2023‘te ise yüzde 100 fiber İnternete ulaşılacak" ifadelerini kullanmıştı.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, Bakan Yardımcısı Sayan tarafından yapılan açıklamayı değerlendirdi. TELKODER'in uzun yıllardır her haneye fiber internetin ulaştırılması için çalışmalar yürüttüğünü belirten Teberci, bu hedefe ulaşmayı yıllardır beklediklerini, bu açıklamanın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Hedefe ulaşmak için atılması gereken kritik adımlar bulunduğunu fakat Bakan Yardımcısının açıklamasında hangi adımların atılacağının belirtilmediğinin altını çizen Teberci, fiber hat konusunda çok yavaş ilerlediğimizi ve hedefe ulaşmaktan uzak olduğumuzu söyledi.

Teberci, "Bilim ve teknolojiyle kalkınma tüm ülkelerin ana hedefi olmuş durumda. Bu hedefe ulaşmak içinse internet ve dolayısıyla fiber altyapı kritik bir öneme sahip. Ülkemizde de dijitalleşme ve teknolojiye yatırım yapma isteği benimsenmiş durumda ancak yeterli fiber altyapımız maalesef yok" sözlerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Fiber altyapımızın 2 yıl içinde %100 tamamlanabilmesi için ciddi çalışmalar yürütülmeli. Sayın Bakan Yardımcısından belirttiği hedeflere ulaşılabilmesi için, fiber yatırımı yapmanın önündeki mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan engellerin kaldırılması için hangi adımların atılacağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı karayolları, demiryolları, köprü ve tünel geçişleri gibi güzergahların fiber işletmecilerinin kullanımına açılması, yerleşik işletmeciye ve belediyelere ait fiber şebekelerin diğer işletmeciler tarafından kiralanabilmesinin önünün açılması, fiber şebeke yatırımlarına teşvik sağlanması, mevcut altyapıların görülebildiği haritanın tamamlanması gibi pek çok konuda yapılacak ayrıntılı ve somut açıklamaları heyecanla bekliyoruz.”

BTK tarafından yayımlanan pazar verileri raporuna göre 2020 yılının sonunda ülkemizde 424 bin 915 km uzunluğudna fiber altyapı bulunuyor. Fiber altyapı uzunluğunun son bir yılda yalnızca yüzde 9 oranında arttığı görülüyor. BTK raporunda Türkiye'de 4 milyon fiber abonenin olduğu yer alıyor. Ülkemizde 24 milyon hane bulunduğu dikkate alındığında Türkiye'nin 2 yıl içerisinde %100 fiber altyapı hedefi için altyapı yatırımının çok önemli miktarda atırılması gerekiyor.