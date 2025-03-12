Otobüs Biletlerine "Aile Yılı" İndirimi Geliyor! İşte Karşılamanız Gereken Şartlar
2025 yılı "Aile Yılı" olarak ilan edildi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu doğrultuda şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarında değişiklik yaptı.
Bayram öncesi otobüs biletlerine talep oldukça yoğun. Şu sıralar özellikle ailelerin şehirlerarası otobüs biletlerine olan ilgisi revaçta. 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesiyle ve bayramın da yaklaşmasıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bilet fiyatlarında indirim uygulamaya karar verdi.
Bu indirim ailelere özel olacak. Düzenleme sayesinde otobüs firmaları, ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim sunabilecek. Şu anki Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, bakanlığa bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden en fazla yüzde 30 oranında indirim yapabiliyor.
Fırsattan yararlanabilmek için bazı şartlar bulunuyor. İşte tüm detaylar...
Aileye Özel %40 İndirimli Otobüs Bileti
Bakan Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, indirimden faydalanabilmek için aile bireylerinin aynı otobüs ve güzergahta birlikte seyahat etmeleri gerekiyor. Ayrıca en az iki, en fazla dört kişi birlikte bilet aldığında bu indirim geçerli olacak.
Söz konusu uygulama her otobüs firması için geçerli değil—yani aldığınız her bilet indirimli olmayacak. Firmalar tamamen kendi inisiyatiflerinden yola çıkarak indirimli bilet sunacak ama rekabet ortamı bayram öncesi kızışmış haldeyken indirim uygulamak muhtemelen kritik bir hamle olurdu.
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Üstelik otobüs biletlerindeki denetimler de halen masada. Bilet fiyatları, firma ismi fark etmeksizin resmi limitin üzerine çıkamayacak. Bakan Uraloğlu, firmaların vatandaşlar için cazip kampanyalar hazırlayabileceğini ve böylece daha fazla kişinin indirimden faydalanabileceğini belirtiyor.