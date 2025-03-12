EFT Yapanlar Dikkat: Bu Yanlış Seçenekle Para Gönderenlere Ceza Geliyor

Banka transferlerindeki "diğer" açıklaması riskli bir duruma dönüştü. Eğer birine para gönderirken açıklama kısmına "diğer" yazıyorsanız, vergi incelemesine takılabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, kira tahsilatlarının elden yapılması yasaklandı. Tüm kira ödemelerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılması zorunlu. Tüm kiracılar ödemelerini mutlaka banka üzerinden yapmalı ve açıklama kısmına "Kira Ödemesi - Ay/Yıl" şeklinde bir not düşmeli.

Bu durumda kira geliriniz yoksa bile "diğer" seçeneği yüzünden varmış gibi görünüyorsunuz. Çünkü sistem, düzenli olarak gelen "diğer" açıklamalı transferleri kira ödemesi gibi değerlendiriliyor ve sizi riskli mükellef listesine alabiliyor.

Kimler İtiraz Edebilir?

Şayet kira geliriniz yoksa "diğer" seçeneğini kullanarak ödeme yaptığınız için riskli mükellef durumuna düştüyseniz ve vergi cezası tebligatı elinize geçtiyse duruma itiraz edebilirsiniz.

Evini sattığı için kira geliri olmayanlar, evinde kendisi oturanlar ve kardeşi, anne-babası veya çocukları oturanlar bu duruma dahil olmuyor. Eğer yanlışlık olursa bu kimselerin dijital vergi dairesinden itirazda bulunmaları gerekiyor. İtiraz için Dijital Vergi Dairesi sistemine girip "istisna dilekçesi" bölümünden başvuru yapabilirsiniz.

Öte yandan elden ödeme yapanlara da cezalar yolda. Bir kiracı 20.000 TL'yi elden öderse de hem kendisi hem de ev sahibi 5.000 TL ceza ödemekle yükümlü olacak.

EFT Yaparken "Diğer" Açıklamasını Kullanmayın

Eğer kira ödüyorsanız, açıklamaya "Kira ödemesi - Mart 2025" gibi net bir not yazın ve "diğer" açıklamasını kullanmaktan kaçının.

Aile üyelerinize para gönderiyorsanız açıklamanızı "Harçlık", "Destek", vb. ifadelerle doldurun ve ileride bir sorun çıkmaması adına vergi dekontlarınızı saklayın.