Yüzlerce Geliştirici Nintendo Switch 2 Üzerinde Çalıştıklarını Açıkladı!

Giderek artan sayıda oyun geliştiricisi şu anda Nintendo'nun duyurulmamış Nintendo Switch 2'si için sessizce projeler üzerinde çalışıyor.

GDC'nin yeni yayınladığı 2024 Oyun Sektörünün Durumu raporuna yanıt verenlerin %8'i mevcut projelerini Nintendo Switch 2 için geliştirdiklerini söylüyor. Bu yüzde, ankete katılan 3000 geliştiriciden 240'ını kapsıyor.

Nintendo Yeni Konsola Dair İddiaları Yalanlıyor

Nintendo kısa bir süre önce şirketin kaçınılmaz Switch halefini piyasaya sürme yolunda devam eden çalışmalarının haritasını çıkaran çeşitli raporları ele almak için genel bir yalanlama yayınlamıştı.

Fakat yaşananlar ve söylentiler durumun tam aksini gösteriyor. Eurogamer'ın haberine göre Nintendo Switch 2'nin donanım özellikleri Ağustos ayında Köln'deki Gamescom'da oyun geliştiricilerine gösterildi. Buna Nintendo Switch 2'nin gelişmiş teknik özelliklerini sergilemek için tasarlanan orijinal Switch lansman oyunu Zelda: Breath of the Wild'ın güçlendirilmiş bir demo versiyonu da dâhildi.

Nintendo ayrıca Nintendo Switch 2'nin ayrıntılarını 2022'nin sonunda büyük yayıncılarla paylaşmayı reddetti; bu durum geçen yıl mahkeme işlemleri sırasında kamuoyuna açıklanan bir mesajda bunu söyleyen eski Activision Blizzard patronu Bobby Kotick'in bir e-postasıyla ortaya çıktı.

Her hâlükârda Nintendo Switch 2'ye giderek yaklaşıyoruz ve Nintendo bu durumu yalanlamaya devam etse de yeni konsolun çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.

Peki sizin Nintendo Switch 2'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.