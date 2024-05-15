Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri 2. Sezon Ne Zaman? Fragman Paylaşıldı!

İlk sezonuyla ortalığı kasıp kavuran ve Yüzüklerin Efendisi hayranlarının merakla yeni sezonunu beklediği Güç Yüzükleri dizisinden sevindiren haber geldi. Sezon finali yaptığı zaman diziyle ilgili tartışmalar devam ederken 2. sezon hakkında da birçok iddia ortaya atıldı.

Amazon Prime Video'da yayınlanan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ile ilgili resmi YouTube kanalında yeni bir fragman yayınlandı. Bu fragman ile birlikte hem yeni sezona bir bakış atılıyor hem de sezonun hangi tarihte başlayacağı duyuruluyor.

Güç Yüzükleri 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Yayınlanan fragmanın açılışı, ilk sezonun final sahnesiyle başlıyor. Diziden bir fragman olmanın ötesinde daha çok Sauron karakterine odaklanan videoda ilk sezonda izleyicinin kafasında soru işareti oluşturan birçok olayın cevap bulacağına dair işaretler yer alıyor.

Merakla beklenen Güç Yüzükleri dizisinin ikinci sezonu Amazon Prime Video'da 29 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanacak. Normalde haftalık olarak yeni bölüm yayınlayan Prime Video'nun en son Fallout dizisinde tek seferde tüm bölümleri yayınlaması izleyicileri şaşırtmıştı.

Platformun şimdi de Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi için de aynısını yapması bekleniyor ama henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı. Yapıldığı zaman sizlere de buradan bilgi veriyor oluruz.

Güç Yüzükleri Yeni Sezon Fragmanı