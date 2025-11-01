Yüzüklerin Efendisi İçin Beklenmedik Karar! Hayal Kırıklığı Yarattı

Amazon ve Embracer ortaklığında bir süredir Yüzüklerin Efendisi serisine dayanan bir MMO (Çok Oyunculu Çevrim İçi) oyun üzerinde çalışılıyordu. Bu büyük proje ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. İddiaya göre oyunun geliştirilme süreci durduruldu ve proje (muhtemelen sonsuza kadar) rafa kaldırıldı.

Yüzüklerin Efendisi'nin MMO Oyunu İptal mi Edildi?

Amazon'un oyun bölümünün eski çalışanlarından biri, LinkedIn'de bir gönderi yayınladı. Bu gönderide Amazon'un büyük çaplı işten çıkarmalarından kendisinin ve ekip arkadaşlarının da etkilendiğini belirtti. Çalışanın aktardığı bilgilere göre şirket, işten çıkarmaların yanı sıra Embracer ile üzerinde çalıştıkları Yüzüklerin Efendisi'nin MMO oyununu da iptal etti.

İşin ilginç tarafı, bu gönderi yayınlandıktan bir süre sonra kaldırıldı. Yeni oyuna herkesin bayılacağını belirten çalışanın iddiasına ne Amazon ne de Yüzüklerin Efendisi'nin haklarına sahip olan Embracer'dan bir açıklama geldi. Bu durum, oyunun iptal olup olmadığı konusunda oyuncuların kafasında büyük bir soru işaretine yol açtı.

Oyun eğer gerçekten iptal edildiyse bu ilk olmayacak. Amazon'un 2023 yılında Embracer ile beraber duyurduğu bu Yüzüklerin Efendisi'nden önce de bir MMO projesinin üzerinde çalışıldığı açıklanmıştı. Ne var ki 2019 yılında duyurulan bu Yüzüklerin Efendisi projesi hiçbir zaman oyuncularla buluşamadı. Oyun, iki yılın ardından iptal edildi.

Bu arada diğer projelerde de oyuncuları üzecek gelişmeler yaşandı. Amazon'un kendi geliştirdiği MMO oyunu New World: Aeternum'un geliştiricisi, bundan sonra yeni güncellemeler gelmeyeceğini açıkladı. Oyunun sunucuları ise 2026 yılına kadar aktif kalacak, oyuncular gelecek yıla kadar oyunu oynamaya devam edebilecek.

Şirketin yayıncılığını üstlendiği diğer iki MMO oyunu olan Throne and Liberty ve Lost Ark içinse herhangi olumsuz gelişme yok. Bu oyunlara destek vermeyi sürdürecek. Her iki oyunun da büyük bir oyuncu kitlesi bulunuyor. Bu sebeple bir süre daha oyunculara hizmet vermesi muhtemel.